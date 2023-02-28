Эксперты Красноярского экономического форума рассмотрят программы научно-технического развития регионов

На КЭФ обсудят развитие суверенных технологий цифровой экономики Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске 2 и 3 марта на площадках экономического форума пройдет несколько мероприятий, темой которых станет цифровизация и развитие новых технологий.

Финансовый университет при Правительстве РФ проведет панельную дискуссию «Технологическое будущее России: как добиться суверенитета и глобального лидерства?». В ближайшие годы российской экономике предстоит масштабная структурная трансформация, которая потребует пересмотра экономической и промышленной политики. Из-за санкционного давления существенная часть производственной системы оказалась отрезанной от мировых рынков, с 2025 года на объектах критической информационной инфраструктуры запрещается использование иностранного ПО.

Эксперты обсудят возможные решения для сохранения и роста темпов цифровой трансформации на основе суверенных технологий, технологическое обеспечение производственных систем в санкционных условиях, представят приоритетные отрасли для инвестирования и получения государственной поддержки.

Как пояснила руководитель центра компетенций «Цифровая экономика», директор Международного евразийского индустриального фонда, член Совета по цифровой экономике при Совете Федерации РФ Надежда Сурова, в рамках дискуссии соберутся представители основных стейкхолдеров.

– Органы исполнительной и законодательной власти, институтов развития, фонда НТИ и РЦНИ, главы ассоциаций компаний, обеспечивающих разработку решений для технологического суверенитета, ведущие университеты как опорные центры подготовки кадров для глобального лидерства России, - перечислила Надежда Сурова. - Нам предстоит оценить возможности регионов и отдельных территорий для достижения технологического рывка.

Участники дискуссии «Технологические запросы бизнеса региона к научно-образовательному комплексу» рассмотрят программы научно-технического развития регионов, перечень задач крупного бизнеса и решения, предложенные научно-образовательным комплексом.

Центральными вопросами дискуссии «Цифровой кластер строительной отрасли Сибирского региона» станут взаимодействие IT и строительной отрасли, обеспечение ресурсами процесса цифровизации, подготовка кадров и оценка работы региональных технологических компаний.