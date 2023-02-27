В красноярской «Планете» заметили толпы подростков предположительно из «ЧВК Редан»

Фото: ЧП Красноярск

В красноярском ТРЦ «Планета» были замечены толпы подростков, гуляющих очень большими компаниями 26 февраля. Многие подумали, что они относятся к группировке «ЧВК «Редан». Видео опубликовал тг-канал «ЧП Красноярск».

Сотни молодых людей стекались в торговый центр в одно время – очевидцам это показалось подозрительным, особенно когда накануне во всех соцсетях и СМИ прогремели новости о массовых драках в Москве с задержаниями, в которых участвовали подростки.

Действительно ли подростки относятся к субкультуре «ЧВК «Редан» - остается неизвестным. На видеокадрах не было видно, есть ли у них главная атрибутика: пауки с цифрой 4 на одежде, длинные черные волосы. Возможно молодые люди решили на волне сообщений о массовых сходках и беспорядках немного пощекотать нервы взрослым и устроили такую демонстративную прогулку по ТРЦ.

Чем закончилась такая массовая встреча - разошлись ли подростки сами или разогнала полиция – пока непонятно. «Комсомольская правда» запросила комментарий в пресс-службе МВД. Также пока неизвестно, были ли какие-то драки или стычки во время массовой прогулки.