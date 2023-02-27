Дом в Красноярске: как построить в ипотеку

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Все больше горожан хотят жить в своем доме, но денег на его строительство или покупку не всегда хватает. Единственной возможностью переехать жить за город для многих становится ипотека. Льготные кредитные программы на строительство жилых домов появились в 2021 году и сразу же завоевали популярность у новоселов страны. Так, по итогам 2022 года ввод жилья в сегменте индивидуального жилищного строительства в России составил 57 млн квадратных метров — это на 16% больше, чем в 2021 году. Лидерство на рынке «домостроительной» ипотеки сохраняет Сбербанк, на его долю приходится порядка 75% всех выданных кредитов.

По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в Сибирском федеральном округе средний размер кредита на строительство дома составляет 3,7 млн рублей, а ежемесячный платеж — около 30 тысяч рублей. Условия вполне посильные, поэтому все больше и больше людей задумываются о том, чтобы обзавестись жильем в частном секторе. Купить готовый дом или построить его своими руками — каждый выбирает сам. Для тех, кому ближе второй вариант, рассказываем об основных этапах возведения личных апартаментов в ипотеку.

ВЫБОР УЧАСТКА

Путь к мечте о собственном доме или даче начинается с поиска подходящего земельного участка. В Красноярске потенциальных покупателей больше всего интересуют два направления — Октябрьский район города и загородное Емельяново. Но в отличие от покупки квартиры, в приобретении земли есть множество технических и юридических нюансов, которые необходимо учитывать. Подробнее о том, как выбрать и проверить участок перед покупкой, советуем почитать в журнале Домклик — и очень внимательно!

РАСЧЕТ УСЛОВИЙ И ЗАЯВКА В БАНК

Если участок уже выбран — переходим к получению льготной ипотеки. Заем можно оформить как на постройку здания на имеющейся земле, так и на весь «комплект» сразу: приобретение участка и строительство на нем дома. Главное, чтобы земли были предназначены для индивидуального жилищного строительства.

Рассчитать условия кредита можно на ипотечном калькуляторе сервиса Домклик. Если предварительный расчет устраивает, нужно получить одобрение этих условий от банка. Для этого в личном кабинете Домклик надо заполнить анкету и загрузить документы, следуя подсказкам сервиса. Большинство клиентов получают одобрение в день отправки заявки в течение 5 минут, но иногда банк берет себе больше времени для уточнения нюансов — до 3 дней.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ

Итак, заявка на ипотеку одобрена! Пора предоставить банку документы по объекту недвижимости. На их подготовку дается 3 месяца. Если строить дом вы будете самостоятельно, то вам нужны документы, подтверждающие право собственности на земельный участок. Если землю вы тоже покупаете в ипотеку, то потребуются бумаги, подтверждающие право собственности продавца на землю, договор или проект договора купли-продажи земли и паспорт продавца. Потребуется и отчет об оценке земельного участка — заказать его можно тут же, на Домклик.

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Смета на строительство не требуется, да и специальных требований к проекту дома у банка нет. Но указать примерные параметры постройки и стоимость работ нужно. Полный список необходимых документов смотрите здесь. Обратите внимание: везти все эти бумаги в банк не нужно, достаточно загрузить в личном кабинете Домклик. На проверку документов закладывайте 2 – 4 дня.

СДЕЛКА

Подписать кредитный договор нужно будет в банке. Если строить дом будет подрядчик, подпишите договор подряда и предоставьте его своему менеджеру. При самостоятельном строительстве этого не потребуется. Важно: для получения ипотечных денег нужно будет зарегистрировать залог на земельный участок, на котором планируется строительство, или любую другую недвижимость. Это обеспечение кредита — своего рода гарантия возврата средств для банка. При этом стоимость залога должна быть больше или равна сумме кредита. То есть, если участок стоит 2 млн рублей, а вы хотите взять ипотеку на сумму 5 млн, то этого обеспечения будет недостаточно. В этом случае на период строительства придется искать поручителя.

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ДЕНЬГИ НА СТРОЙКУ

Когда все формальности будут выполнены, банк перечислит на ваш личный счет деньги. Это может быть вся сумма целиком или ее часть. Эксперты Домклик напоминают: получать деньги частями — траншами — выгоднее. Ограничений по количеству и размеру траншей нет. Главное условие — выбрать (потратить) предоставленный лимит не позднее 2 лет с даты выдачи первой части. Берите столько денег, сколько нужно для каждого этапа строительства — и вы сэкономите на процентах: ведь платить их нужно только с той суммы, которую вы взяли «на руки». Для получения второго и последующих траншей потребуется только заявление на выдачу денег, никаких дополнительных документов, подтверждающих использование предыдущих выплат, не требуется.

ПОСТРОИТЬ ДОМ И СООБЩИТЬ БАНКУ

Закончить стройку дома нужно в течение 3 лет. Если затянуть сроки, вам могут начислить неустойку. Когда стройка закончится, не забудьте сообщить эту радостную новость банку — предоставьте уведомление о завершении строительства или выписку из ЕГРН о постановке на кадастровый учет и регистрации собственности на построенный дом. Это нужно для подтверждения целевого использования кредита.

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