В Красноярске суд назначил депутату и миллионеру Роману Гольдману меру пресечения Фото: Мария ЛЕНЦ

Железнодорожный суд Красноярска назначил меру пресечения депутату Заксобрания края и бизнесмену Роману Гольдману. Он обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия (часть 4 статьи 224 УК РФ). Он не сможет выехать из Красноярска без разрешения следователя. Не может выходить из дома с 20 часов вечера до 8 часов утра. А также ему запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими. Срок ограничений – до 27 ноября, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в объединенной пресс-службе судов региона.

Предварительно известно, что дело на депутата связано с другим уголовным делом: в сентябре этого года в Березовском район, на территории загородного дома Гольдмана погиб один из рабочих – строителей. Предположительно в состоянии алкогольного опьянения тот устроил разборки с товарищем. Смертельный выстрел был произведен из оружия, имевшегося на заимке. Добавим, что уголовное дело по убийству уже направлено в суд на рассмотрение.