Мобилизованный красноярец работает водителем автобуса после ранения на СВО. Фото: скриншот из видео

В Красноярске водитель автобуса по имени Александр после ранения на СВО продолжил работу на общественном транспорте. О нем в своем телеграм-канале рассказал красноярский дептранс.

Красноярец получил повестку после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года. Призывался с места работы. В ходе спецоперации получил ранение, после чего вернулся к привычной жизни – продолжил водить пассажирский автобус.

Рассказать о своем опыте на камеру Александр решился только в маске. Он объяснил это секретностью – если родина вновь позовет, нельзя, чтоб враг знал его в лицо. Мужчина объяснил, что получил повестку во время частичной мобилизации:

- Я служил в горячих точках, поэтому один из первых получил повестку. Мы призывались в Омск, там нас распределили по командам, после чего отправили в Херсонскую область.

Александр признался, что испытывал страх перед отправкой на СВО, но воспринял это для себя, как гражданский долг:

- Конечно, страшно. Любой разумный человек боится в такой ситуации. Но для меня это гражданский долг, в первую очередь. Супруга не в первый раз меня отправляет. Уточню, мы с ней со второго класса, для нее это был, конечно, удар. Ну и сын… переживали очень. Короче, добавил седины жене, она, наверное, переживала больше, чем я.

Красноярец добавил, что героем себя не считает:

- Герои те, кто ждут дома, с ребятишками занимаются. А я… ну нет, никогда не считал себя героем. Если родина позовет, то, конечно, еще раз пойду, - подытожил Александр.