Пассажирам аварийно севшего в Красноярске самолета потребовалась помощь врачей

Фото: Planespotters.net

Некоторым пассажирам борта, аварийно севшего в Красноярске, потребовалась помощь медиков. Самолет приземлился сегодня ночью – он направлялся в Красноярск из Сочи, но посадка прошла нештатно из-за сигнала о разгерметизации.

На высоте 11 тысяч метров у самолета отказала система регулирования давления и произошла разгерметизация. В этот момент экипаж принудительно выпустил кислородные маски. Очевидцы рассказали, что часть масок не выпала - по мнению пассажиров из-за того, что борт «очень старый».

Ряд источников сообщает, что пятерым пассажирам потребовалась медпомощь из-за скачка давления.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте «Комсомольской правде» сообщили, что пострадавших в инциденте нет. Возможно, пассажирам потребовалась только психологическая помощь. Причины срабатывания датчика будет устанавливать следствие: пока неясно, была ли в салоне какая-то пробоина, где и каких размеров.

Отметим, что согласно порталу Planespotters, этот пассажирский «Боинг» находится в эксплуатации уже более 16 лет. Ранее он эксплуатировался ирландским отделением авиакомпании Ryanair, позже перешел авиакомпании из Оренбурга. С марта 2016 года его эксплуатантом является АК «Россия».

Обновлено: Северо-Западная транспортная прокуратура также организовала проверку после инцидента. По данным ведомства, на борту произошла нештатная работа датчика регулировки давления в кабине. Экипаж принял решение выпустить в салоне кислородные маски. Посадка борта прошла благополучно, пострадавших нет.

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В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку пассажирский борт. Рейс направлялся по маршруту «Сочи – Красноярск», однако в полете произошла разгерметизация самолета. Борт удалось посадить благополучно, пострадавших нет.