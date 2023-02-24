В Красноярске из-за разгерметизации аварийно сел самолет

Фото: аэропорт "Красноярск"

В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку пассажирский борт. Рейс направлялся по маршруту «Сочи – Красноярск», однако в полете произошла разгерметизация самолета. Борт удалось посадить благополучно, пострадавших нет.

Сообщается, что самолет принадлежит авиакомпании «Россия», это Boeing 737-800 с номером RA-73191. В момент ЧП на борту находились 167 пассажиров, в том числе более двадцати детей, и 8 членов экипажа. Сам инцидент произошел около 7 утра по местному времени (3 часа ночи мск).

По некоторым данным, система регулирования давления пассажирского салона отказала на высоте 11 тысяч метров. Экипажу пришлось принудительно выпустить кислородные маски.

Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы: Восточное МСУТ СК России проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации самолета.

Уголовное дело пока заведено не было – следователи осмотрели самолет, и примут решение по результатам проверки. Отметим, что если дело все же будет возбуждено, то по такой статье виновным лицам может грозить как штраф, так и лишение свободы до двух лет.