Экспертные студии Красноярского экономического форума будут работать в Москве, Пекине и Астане

Красноярский экономический форум начнет работу 1 марта Фото: ИВАНОВА Диана

В течение трех дней работы Красноярского экономического форума будут работать экспертные студии в Москве, Пекине и Астане.

В студии «Москва» на дискуссии «Развитие электротранспорта в новой экономической реальности» эксперты обсудят драйверы и тормозы развития рынка в 2023 году. Актуальность темы продиктована двумя факторами. С одной стороны, правительство расширило список регионов на получение субсидий для развития инфраструктуры электрозаправочных станций, собственные сети электрозаправок развивают многие компании, автопроизводители заявили о масштабных планах по производству электромобилей для российского рынка. С другой стороны, снижение реальных доходов населения уменьшает спрос на автотранспорт, тем более на более дорогостоящий электротранспорт. Эксперты считают, что в сложившихся экономических условиях могут понадобиться масштабные программы субсидирования спроса за счет бюджетных средств.

В студии «Пекин» состоится экспертная дискуссия «Россия-Китай. Актуальные и перспективные векторы партнерства в эпоху глобальных шоков». Участники обсудят торгово-экономические соглашения российско-китайского партнерства, взаимодействие в сфере высоких технологий и организацию поставок в рамках замещения западной продукции.

Студия «Астана» соберет экспертов на дискуссию «Россия – Казахстан. Новые траектории развития деловых отношений и истории успеха партнерства». В центре обсуждения - перспективы развития деловых отношений России и Казахстана в новой экономической реальности, возможности для развития российского бизнеса в Казахстане, а также инвестиционный потенциал Сибири для компаний Казахстана.

Напомним, форум пройдет с 1 по 3 марта в онлайн- и офлайн-форматах. Основными площадками в Красноярске станут многофункциональный комплекс и конгресс-холл Сибирского федерального университета.