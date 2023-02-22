Участники Красноярского экономического форума обсудят кадровые проблемы экономики сибирских регионов

На КЭФ-2023 обсудят кадровые проблемы экономики сибирских регионов Фото: ИВАНОВА Диана

На Красноярском экономическом форуме, который состоится 1-3 марта, обсудят кадровые проблемы экономики сибирских регионов. Ключевой фокус трека «Кадры и развитие человеческого капитала» – это создание необходимых условий для комфортной жизни и работы талантов в России. Дискуссии, открытые диалоги и круглые столы данного трека пройдут в течение трех дней работы форума. Так, например, участники КЭФ-2023 обсудят изменения в социальных программах и практике управлениями территориями, передовые тренды в области социального инвестирования во время дискуссии «Бизнес и территории. Новый подход к социальным инвестициям». Рассмотрению актуальных вопросов взаимодействия власти и бизнеса в решении кадровых проблем экономики сибирских регионов будет посвящена дискуссия «Новые кадры – основа развития Сибири».

На круглом столе «Прокачка» профессиональных компетенций участников контрактной системы» специалисты обсудят причины кадрового голода в сфере закупок и социальную ответственность поставщиков.

При экспертной поддержке Российской академии народного хозяйства и государственного строительства состоится дискуссия «Наставничество как элемент корпоративной культуры и эффективный инструмент в развитии лидерства». Участники обсудят изменения корпоративной культуры и корпоративных ценностей в современных условиях, практики наставничества в компаниях и влияние наставничества на рост производительности и повышение командной эффективности. А повесткой открытого диалога «Глобальные тенденции развития человеческого капитала. Задаем или следуем трендам?» станут трансформация отношений между работником и работодателем в будущем, приоритетные компетенции и навыки, влияние современных миграционных процессов на состояние российского рынка труда.