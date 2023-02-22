Фото: МЧС

Из-за пожара на Свердловской в Красноярске прокуратура начала проверку. Как сообщает ведомство, на месте работу сотрудников силовых структур координирует прокурор Свердловского района.

Специалисты прокуратуры вместе с экспертами разберутся в причинах и обстоятельствах пожара, оценят, как собственники и арендаторы помещений соблюдали требования пожарной безопасности, определят эффективность и качество профилактики всех заинтересованных органов и ведомств.

Напомним, что 22 февраля в 11.22 стало известно о серьезном пожаре в складских помещениях. На место прибыло 37 человек и 12 единиц техники, сейчас количество пожарных увеличилось до 73 человек и 25 машин. Площадь пожара составляет порядка 2,5 тысяч квадратных метров.

Было эвакуировано 10 человек из горящего здания. Во время пожара стены помещений начали обрушаться.

Также сотрудники ГИБДД ограничили движение со стороны перекрестка с круговым движением в сторону Лесников. Патрули ДПС регулируют поток автомобилистов, помогая беспрепятственно проезжать спецтехнике. Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении.

Судя по данным 2ГИС, в здании находится склад-магазин компании по выбору банных и отопительных печей и каминов, спортивно-развлекательный центр и автосервис.

Роспотребнадзор организовал мониторинг воздуха на территории жилой постройки, которая подвергается задымлению.

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Очередной крупный пожар произошел в Красноярске. В этот раз загорелись склады по улице Свердловской, 6А, сообщает ГУ МЧС России по региону.