Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Очередной крупный пожар произошел в Красноярске. В этот раз загорелись склады по улице Свердловской, 6А, сообщает ГУ МЧС России по региону.

О пожаре сообщили в 11.22. На место прибыло 37 человек и 12 единиц техники, сейчас количество пожарных увеличилось до 73 человек и 25 машин. Площадь пожара составляет порядка 2,5 тысяч квадратных метров.

На видео, которое выложили очевидцы, виден открытый огонь и огромный черный столб дыма.

На месте работают и сотрудники полиции – они просят граждан не подходить близко к месту пожара и не перекрывать дорогу для спецтехники.

- Несмотря на опасность, жители города прибывают и пытаются подойти ближе к горящему зданию, - рассказали в ГУ МВД по региону.

Судя по данным 2ГИС, в здании находится склад-магазин компании по выбору банных и отопительных печей и каминов, спортивно-развлекательный центр и автосервис.

Роспотребнадзор организовал мониторинг воздуха на территории жилой постройки, которая подвергается задымлению.

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