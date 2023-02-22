Уроки финансовой грамотности: Готовь сани летом

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня для назначения страховой пенсии человеку не обязательно лично обращаться в Социальный фонд России. Такая пенсия может быть назначена в автоматическом режиме - по сведениям, имеющимся в индивидуальном лицевом счете (ИЛС) гражданина.

Для того чтобы пенсия была назначена автоматически, гражданину необходимо достичь пенсионного возраста: 65 лет мужчинам и 60 лет женщинам, иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (с учетом переходного периода в 2023 г. 14 лет страхового стажа - 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента).

Как гражданину узнать, какие пенсионные права у него сформированы?

Вариант 1. Для получения информации о сформированной пенсии гражданину необходимо зайти в личный кабинет на портале Социального фонда России или на портале Госуслуги проверить лицевой счет, запросив «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица». Отраженные в личном кабинете сведения о стаже и пенсионных коэффициентах (пенсионные права) сформированы на основании данных, которые Социальный фонд получил от работодателей.

В страховой стаж включаются не только периоды трудовой деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы, но и некоторые так называемые «нестраховые» периоды. Например, периоды службы в армии, периоды ухода за нетрудоспособным лицом (престарелым, достигшим 80 лет, инвалидом 1-й группы или ребенком-инвалидом), периоды ухода одного из родителей за детьми до 1,5 лет и другие. Эти периоды также должны быть отражены в лицевом счете застрахованного лица.

Если какие-то сведения не учтены или учтены не полностью, необходимо подать заявление о «корректировке индивидуального лицевого счета в СФР» на портале Госуслуг.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ НЕТОЧНОСТЬ В ИЛС?

- ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТАЖ В ПЕРИОД, КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТ КОРРЕКТИРОВКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

- СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ СВЕДЕНИЙ, НАПРАВИВ ЗАПРОСЫ:

а) Работодателям

б) В архив

в) Компетентным органам государств – участникам международных договоров

- ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ ИЛС МОЖНО НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ. ЕЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ!

Вариант 2. С 2022 года ОСФР по Красноярскому краю проактивно информирует граждан о сформированных пенсионных правах и пенсионных накоплениях. Уведомления в Личном кабинете на сайте Госуслуг направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет, не являющимся получателями страховой пенсии по старости. В дальнейшем информация будет приходить раз в три года.

СОСТАВ СВЕДЕНИЙ

- ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО

- ДАТА РОЖДЕНИЯ

- СТРАХОВОЙ НОМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА (СНИЛС)

- СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ТРУДОВОЙ СТАЖ

- СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ (СКОЛЬКО ЕЩЕ СТАЖА НЕОБХОДИМО)

- СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА

- СУММА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

- СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ РАЗМЕРЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

Время Ч уже близко

Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю ведет заблаговременную работу по подготовке документов к назначению пенсии с гражданами, выходящими на пенсию. Такая работа позволяет учитывать пенсионные права граждан в полном объеме и обеспечивать назначение пенсии в максимально короткие сроки при достижении пенсионного возраста.

Заблаговременное обращение позволит специалистам Социального фонда России провести предварительную работу - обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в территориальном органе и необходимых для своевременного и правильного назначения пенсии.

Обращение для заблаговременной подготовки документов к назначению пенсии возможно за 60 месяцев до наступления пенсионного возраста.

Заявление на заблаговременную подготовку документов возможно подать тремя способами:

- через работодателя, если он заключил Соглашение об электронном информационном взаимодействии с территориальным органом ОСФР. В этом случае документы гражданина с его согласия будут направляться страхователем в территориальный орган в электронном виде по защищенным каналам связи;

- лично гражданином – в территориальные органы ОСФР по месту своего жительства. При этом гражданин может предварительно записаться на прием на сайте SFR.GOV.RU, выбрав удобное для него время;

- через МФЦ.

За 2 года до наступления пенсионного возраста обратиться могут граждане, претендующие на установление досрочной страховой пенсии, например:

- за опасные, вредные и тяжелые условия труда (в частности, по Спискам № 1 и 2);

- многодетные матери, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста трех, четырех, пять и более детей;

- за работу в районах Крайнего Севера или местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и т.д.

Особо следует отметить необходимость обращения на заблаговременную работу граждан, имеющих периоды работы на территории государств, бывшего СССР, учитывая длительность поступления ответов на запросы Отделения СФР по Красноярскому краю.

Что сделают специалисты ОСФР по Красноярскому краю

Специалисты территориального органа ОСФР в ходе заблаговременной работы:

- проведут оценку представленных работодателем или гражданином документов о стаже (трудовая книжка, справки) и имеющихся в распоряжении территориального органа сведений;

- при необходимости окажут содействие в истребовании справок о стаже, в том числе подтверждающих льготный характер работы, а также сведений (документов) об иных периодах, засчитываемых в страховой стаж, о заработной плате путем направления соответствующих запросов в организации, архивные учреждения;

- направят запрос в компетентный орган государства – участника международного договора в области пенсионного обеспечения для подтверждения страхового и льготного стажа, имевшего место на территории бывшего СССР (например, в Узбекистане, Казахстане и других республиках);

- по результатам полученных ответов сведения индивидуального лицевого счета будут откорректированы (дополнены);

- определят право на досрочное пенсионное обеспечение;

- после завершения заблаговременной работы гражданин будет уведомлен о готовности индивидуального лицевого счета для назначения пенсии.

Елена ЛАПКО, заместитель управляющего ОСФР по Красноярскому краю

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена ЛАПКО, заместитель управляющего ОСФР по Красноярскому краю:

- В результате проведения заблаговременной работы будут учтены все пенсионные права гражданина, которые найдут отражение на его индивидуальном лицевом счете. Это позволит гражданину при подаче за 1 месяц до возникновения права заявления о назначении пенсии через «Личный кабинет» на сайте Социального фонда и проставлении в заявлении отметки о согласии «с принятием решения о назначении пенсии по имеющимся в распоряжении территориального органа Социального фонда сведениям персонифицированного учета без представления дополнительных сведений о стаже и заработке» назначить пенсию не выходя из дома и не предоставляя каких-либо документов лично на бумажном носителе.

ЭТО НУЖНО ВСЕМ!

1. Иметь регистрацию на портале Госуслуг.

2. Изучить свой индивидуальный лицевой счет и проверить, все ли сведения внесены.

3. Если сведения внесены не полностью - подать заявление о корректировке.

4. За 2 года до наступления пенсионного возраста обратиться с заявлением о заблаговременной работе.

5. За 1 месяц до наступления пенсионного возраста подать заявление о назначении пенсии и заявление о доставке пенсии, выбрав либо банк, либо почту, указать свои реквизиты.

6. Получить пенсию.