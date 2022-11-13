Житель Красноярска обокрал жену своего друга, пока тот спал

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска обокрал квартиру своего товарища и вынес ценности его жены. Сам друг в этот момент самозабвенно спал – мужчины накануне устроили попойку. Однако гость оказался крепче хозяина, и когда тот заснул – обчистил комод с украшениями.

В полицию обратилась сама 35-летняя красноярка: она рассказала, что из ее вещей пропали золотые серьги, браслеты, кольца, цепи и кулоны. Общий ущерб она оценила в 66 тысяч рублей.

Полицейские быстро установили, что пока женщина была на работе, к ее мужу приходил в гости приятель. После «вечеринки» он забрал драгоценности и скрылся, однако полицейские быстро нашли и задержали похитителя.

Выяснилось, что 30-летний подозреваемый ранее уже был судим за кражи. Драгоценности он, кстати, успел сдать в ломбард, а вырученные деньги потратить. Полицейские нашли украшения и вернули их хозяйке, а вот похитителю грозит до 5 лет тюрьмы по статье о краже. Сейчас он под стражей.