«Мухоморам – нет»: красноярский суд добился запрета на продажу мухоморов через Wildberries

После отравления подростка мухоморами суд Красноярска запретил их продажу Фото: Мария ЛЕНЦ

Центральный суд Красноярска удовлетворил иск краевого управления Роспотребнадзора и вынес решение: размещенная на странице «WILDBERRIES» информация о продаже пищевой продукции и БАДов, в составе которых присутствуют ядовитые и несъедобные грибы (мухоморы), признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Любые виды мухоморов ядовиты, зачастую до летальных исходов, в них содержатся сильнейшие галлюциногены и масса других опасностей. Тогда как и почему они оказались в свободном доступе? Что это вообще за понятие такое «микродозинг», которым козыряют сейчас «модные умы»? Ничего хорошего, говорят медики.

Несколько недель назад красноярский подросток приобрел на указанном маркетплейсе упаковку сушеных мухоморов. Соблазнился на рекламу продавца, якобы это биологически активная добавка с полезными свойствами, снимающая стресс и тревогу. (Наверняка двоечник, иначе бы знал, что это не так).

В нетерпении подросток вскрыл упаковку тут же, выйдя из пункта выдачи заказов. Зажевал одну шляпку. Минут через сорок ему стало плохо. Вместо просветления получил сильнейшую интоксикацию. Пришел в себя только в токсикологическом отделении больницы скорой медицинской помощи. Повезло – спасли. А могло быть иначе.

После этого красноярский Роспотребнадзор и обратился в суд с иском запретить продажу мухоморов через Wildberries.

- Согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» высшие грибы, относящиеся к ядовитым и не съедобным, не подлежат включению в состав однокомпонентных биологически активных добавок к пище в соответствии с национальным законодательством, - прокомментировал главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

Добавим, что на момент публикации мухоморы – теперь уже запрещенные – по прежнему висят в продаже. Интересно, как скоро их снимут? Сделает ли это агрегатор самостоятельно или же придется прибегнуть к побуждающим методам?

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