План перевыполнен, несмотря на мелководье: все грузы навигации-2022 в Красноярском крае перевезены

В Красноярском крае завершилась навигация. Фото: Кристина Иванова

Традиционно осенью в Красноярском крае подводят итоги навигации. В этом году она проходила в условиях рекордного мелководья Енисея. Однако это не помешало речникам перевыполнить план – на Север доставлено 3,7 млн тонн грузов. «Комсомольская правда»- Красноярск узнала, как удалось преодолеть непростой период Енисейскому речному пароходству – основному грузоперевозчику по рекам региона.

Перестраивали работу в самый разгар навигации

Когда в конце апреля – начале мая первые груженые караваны отправлялись в путь по Енисею, никто и не подозревал, что меньше чем через пару месяцев могучая река начнет убывать буквально на глазах. По словам Ольги Ксанф, генерального директора «Норникель-ЕРП», сообщения о предстоящем понижении уровня воды на отрезке от Красноярской ГЭС до поселка Стрелка появились в первых числах июля, а это самый разгар навигации. Пришлось оперативно перестраивать работу флота, что в перспективе и помогло справиться со всеми задачами и даже перевыполнить план.

По енисейским судам можно изучать географию. Фото: Кристина Иванова

- Первое, что мы сделали, – очень быстро отгрузили груз, который находился в Красноярском речном порту. Это прежде всего тяжелые инертные материалы, которые было бы невозможно вывезти при низких уровнях воды. Второе – мы приняли решение перераспределить весь груз, который мы планировали получать до конца навигации, с Красноярского речного порта на Лесосибирский порт. Третье – мы вывезли весь крупнотоннажный тяжелый флот за пределы участка с пониженными уровнями воды и организовали работу таким образом, чтобы от Красноярска до Лесосибирска ходили только малотоннажные суда, - рассказала Ольга Ксанф.

Работа на пределе

Уже в Лесосибирске груз, доставленный малыми судами, перемещался на крупнотоннажный флот и отправлялся до точки назначения. Также в ходу на опасном участке реки были баржи и танкеры, которые загружались не полностью, а только на осадку, позволяющую уверенно пройти по мелководью. Часть грузов поступала в Лесосибирский порт и вовсе по железной дороге.

В итоге в общей сложности порт переработал в этом году около миллиона тонн грузов. Это всего на 200 тысяч тонн меньше предельной мощности предприятия. При этом нефтеналивной район Лесосибирского порта превысил в эту навигацию историческую планку, переработав более 64 тысяч тонн топлива при максимальной пропускной способности в 45 тысяч тонн.

На зимнюю стоятку суда пришли домой, в Красноярск. Фото: Кристина Иванова

- Навигация в этом году выдалась очень напряженной. Распределение грузов между Красноярском и Лесосибирском требовало решения различных сопутствующих задач, включая переговоры с контрагентами. Но навигация – это всегда новые вызовы, и для нас каждый год – особенный. Повлиять могут и метеорологические условия, и ранняя/поздняя весна, и лесные пожары. Поэтому к каждой навигации приходится подбирать свои методы работы, - отметила Ольга Ксанф.

Новые задачи

Как известно, навигация в первую очередь обеспечивает районы Крайнего Севера жизненно важными товарами и ресурсами: углем, топливом, горюче-смазочными материалами, продуктами и т.д. Но теперь на речниках еще больше ответственности, что связано с реализацией сразу нескольких крупных инвестиционных проектов на севере Красноярского края. Это, например, реновация Норильска, Серная программа «Норникеля», «Восток-Ойл» компании «Роснефть». Причем для обеспечения материалами последнего проекта Енисейское речное пароходство начало активно работать на морских направлениях, предварительно увеличив и переоборудовав флот. Так, четыре крупнотоннажные баржи ЕРП теперь могут эксплуатироваться даже при морских волнах высотой 3 метра и скорости ветра до 24 м/с.

И этот год – только начало, поскольку от сезона к сезону объемы перевозок будут продолжать расти. Конкретно в эту навигацию перевезли 3,7 млн тонн грузов при плане в 3,4 млн тонн. Для сравнения, по итогам 2021 года грузооборот составил 2,8 млн тонн. Чтобы успешно справляться с новыми задачами, Енисейское речное пароходство заказало строительство партии из десяти барж морского класса грузоподъемностью три тысячи тонн. Две из них уже пришли на Енисей.

Для этих ребят лето во всех смыслах было жарким. Фото: Кристина Иванова

Люди своего дела

При этом спрогнозировать, какой будет обстановка на Енисее в следующие сезоны, пока сложно, но по наблюдениям речников, низкая вода сохраняется до двух лет. В то же время бояться нечего, ведь логистика налажена, новые схемы перемещения флота отработаны. Остальное зависит только от опыта персонала, но и с этим проблем нет – капитанам ЕРП не впервой ходить по мелководью.

- Я возглавляю экипаж четыре навигации, а в общей сложности на флоте вот уже 28 лет, – рассказывает Николай Шарапов, капитан-механик теплохода «Кострома». – 8-10 лет назад уже приходилось сталкиваться с мелкой водой на притоках, и в этом году ситуация похожая. Рисков много: вода оголяет камни, можно сесть на мель, пробоину получить. Но справились со всем. Ходили Красноярск - Дудинка без происшествий.

Николай Шарапов, капитан-механик теплохода «Кострома». Фото: Кристина Иванова

Большой опыт и за плечами тех, кто занимается погрузкой и выгрузкой. Эти процессы не менее важны, чем сама транспортировка, ведь работать приходится с различными грузами, включая химические и взрывчатые вещества. По словам командира крана Алексея Ларченко, в навигации он проводит по полгода: «В мае ушли, в ноябре пришли». В общей сложности на флоте Алексей 14 лет. Сначала была романтика, а теперь уже привычка, и все же как только снег весной начинает таять, непременно хочется скорее на Север. На работе экипажей плавучих кранов мелководье тоже сказалось. Требовалось учитывать обстановку, так как габаритные технические суда могут пройти только по большой воде.

Алексей Ларченко, командир крана. Фото: Кристина Иванова

До следующей навигации

Сейчас флот благополучно вернулся из северных точек. Специально для этого с 25 октября по 3 ноября в Енисее увеличили уровень воды. Из 450 судов Енисейского речного пароходства порядка 180 зимуют в Красноярском судоремонтном центре – это речной сухогрузный флот, нефтеналивные суда, буксировщики, толкачи и вспомогательная техника.

Далее предстоит подготовка к следующему сезону, техническо-хозяйственное обслуживание, ремонты и модернизация. Ежегодные расходы Енисейского речного пароходства на эти процессы составляют сотни миллионов рублей, и все для того, чтобы в будущем году суда вышли на воду и успешно выполнили свою задачу, несмотря на любые капризы природы.