В Красноярском крае женщина обвинила соседа в педофилии, чтобы отомстить ему

Фото: прокуратура Красноярского края

В Емельяновском районе будут судить женщину, которая оговорила пожилого соседа. 39-летняя обвиняемая летом пришла в гости к подруге в селе Никольское – там у нее возник конфликт с 64-летним отцом подруги. Женщина и его дочь решили отомстить ему и придумали историю, как он якобы домогался до малолетних дочерей гостьи.

Поводом для ссоры послужил аморальный, по мнению женщин, образ жизни мужчины, так что они посчитали, что проблем с уничтожением его репутации не возникнет. Женщины тщательно продумали легенду – по их задумке, мужчина якобы трогал за грудь дочерей «пострадавшей» 14 и 15 лет.

Женщина проинструктировала дочерей о том, что им нужно будет говорить правоохранителям, и обратилась в полицию. По ее доносу СК завел уголовное дело против мужчины и арестовал его на два месяца.

Однако в ходе расследования правоохранители тщательно подошли к вопросу: например, установили, что в момент якобы совершения преступления сосед ездил в Красноярск и никак не мог находиться в Емельяновском районе. Все участницы заговора в итоге признались в том, что обманули правосудие.

Мужчину освободили, а лишение свободы теперь грозит женщине, которая хотела ему отомстить. Правда, жесткого наказания она не понесет: за попытку сломать жизнь и репутацию другому человеку ей грозит не более трех лет тюрьмы, а может, она вовсе отделается штрафом или принудительными работами.