В Красноярске Масленицу отпразднуют на Ярыгинской набережной Фото: Мария ЛЕНЦ

25 февраля в Красноярске праздник Масленицы отметят на Ярыгинской набережной. Об этом сообщает МАУ «Красгорпарк».

На гуляния красноярцев зовет администрация Свердловского района. В программу мероприятий традиционные масленичные события: игры, забавы, состязания, ярмарка и блины. Отмечать будут с 12 до 15:00 часов.

Фото: Красгорпарк

Главное же мероприятие - масленичный парад и хоровод. Празднование будет проходить на Ярыгинской набережной, ориентир дома на улице Гладкова, 6-8.