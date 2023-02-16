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НовостиОбщество16 февраля 2023 4:04

В Красноярске Масленицу отпразднуют на Ярыгинской набережной

В программе от игр и забав до хоровода
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске Масленицу отпразднуют на Ярыгинской набережной

В Красноярске Масленицу отпразднуют на Ярыгинской набережной

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 февраля в Красноярске праздник Масленицы отметят на Ярыгинской набережной. Об этом сообщает МАУ «Красгорпарк».

На гуляния красноярцев зовет администрация Свердловского района. В программу мероприятий традиционные масленичные события: игры, забавы, состязания, ярмарка и блины. Отмечать будут с 12 до 15:00 часов.

Фото: Красгорпарк

Фото: Красгорпарк

Главное же мероприятие - масленичный парад и хоровод. Празднование будет проходить на Ярыгинской набережной, ориентир дома на улице Гладкова, 6-8.