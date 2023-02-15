«Ничего необычного»: в Норильске выгуляли северного оленя на поводке из окна внедорожника

Фото: скриншот видео vk.com/typical_norilsk

В социальных сетях появилось видео, на котором в Норильске выгуливают северного оленя. Хозяйка с поводком при этом едет рядом на машине.

Мужчина, который снимает происходящее на телефон, комментирует ситуацию: «Ничего необычного, так и должно быть. Мы такое каждый день видим!». Между тем ситуация действительно не самая странная, ведь этот же олень со своей хозяйкой ранее «засветился» в другом видео. Там они ехали в автобусе.

В обоих случаях животное ведет себя смирно. Как выяснилось, хозяйка животного – глава родовой общины нганасан «Ня танса» Валерия Болгова. Ее подопечная олениха по кличке Аякли зачастую принимает участие в городских мероприятиях. В этот раз ее везли на праздник в один из детских садов Норильска.

В комментариях кто-то пожалел оленя и высказал версию, что его везут на шашлык. Другие отнеслись к ситуации с юмором и удивились, почему оленя стоит жалеть? Ведь таким же образом хозяева выгуливают и крупных собак, а для северного оленя нет ничего травмирующего в прогулке по снегу на природе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Норильске олень прокатился с пассажирами в автобусе

В Норильске олень проехался с пассажирами в городской маршрутке. В автобус животное зашло не само – его решила провезти некая женщина. Она завела оленя на заднюю площадку несмотря на активные протесты других пассажиров. (Подробнее)