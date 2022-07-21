В Норильске олень прокатился с пассажирами в автобусе

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В Норильске олень проехался с пассажирами в городской маршрутке. В автобус животное зашло не само – его решила провезти некая женщина. Она завела оленя на заднюю площадку несмотря на активные протесты других пассажиров.

Норильчане возмутились соседству с диким животным: некоторые пассажиры выразили опасения, что олень может причинить им вред. Однако необычный попутчик вел себя достаточно мирно, а по рассказам местных, в автобусе он ездит уже не в первый раз.

Откуда у норильчанки взялся олень – вопрос открытый. Несмотря на возмущения пассажиров, в полицию никто из жителей не обращался. Вероятно, копытное так и продолжит кататься в местных автобусах.