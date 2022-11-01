Скриншот из видео

В столице Южной Кореи Сеуле продолжается расследование трагедии – смертельной давки на Хэллоуин, число погибших увеличилось до 156-ти. Среди очевидцев трагедии было немало россиян. Они поделились своими историями спасения.

Опоздали на смерть

Одну из выживших россиянок, 24-летнюю уроженку Бурятии Цырену Бимбаеву, спас счастливый случай. Она планировала отметить Хэллоуин большой компанией, но у подруги-француженки возникла проблема – не с кем было оставить ребенка:

-Я до последнего откладывала время прибытия, ребята хотели встретиться в 18 часов, я сказала, что приду к 21, а потом вовсе ближе к 22 приехала. По плану мы должны были приехать и пойти сразу в то место где все это происходило. Но подруга приехала с сыном и друзьями, она оставила их, и мы пошли искать дом нянечки на другой стороне улицы. Там, кстати, тоже много людей было. Но оставить ребенка было не с кем, поэтому подъехал муж подруги и они отправились домой. Мы с корейской подружкой остались вдвоем, так как остальные уже были уже в каких-то клубах. Пошли их искать, потому что связи не было из-за большого количества людей. Это спасло нам жизни.

Если бы не все это, Цырена с подругами должна была оказаться в эпицентре давки. А в итоге пришли, когда коллапс уже начался:

- Из-за огромного количества людей мы решили пойти вниз по улице, параллельной той, где все происходило. На этой улице тоже было очень много людей, но мы увидели, что среди них образовали «коридор». Нам показалось, что, может, это для прохода какой-нибудь «звезды». Но по коридору понесли человека на носилках. Вокруг продолжался праздник, мы решили, что это единичный случай, ну, кому-то стало плохо. Зашли в клуб, расположенный на этой улице. А через какое-то время в клубе внезапно объявили, что вечеринка закончилась. Мы вышли на улицу, увидели огромное количество машин скорой помощи... Стало страшно, может, теракт, мы пошли в сторону метро, чтобы уехать. А машин скорой и полиции становилось все больше... Тут мы и поняли, что происходит.

Цырена также вспомнила о погибшей кемеровчанке Кристине Гардер. По ее словам, тело девушки пострадало так, что ее опознали с трудом:

- Девочка из России одна оказалось знакомой многих моих друзей. Ее вообще, говорят, не распознать почти было. Люди просто по ней ходили.

При этом даже когда в толпе уже умерли десятки человек, не все понимали опасности, а на соседних улицах шло веселье и работали клубы даже, когда на Итэвоне в ряд лежали трупы:

- Даже во время и после смертей некоторые клубы на другой стороне Итэвона работали и люди продолжали гулять, веселиться, делать фотки. Жесть, равнодушие, конечно. Еще, оказывается, из-за того что люди там просто стояли, смотрели - не помогали или хотя бы не уходили, врачи не могли вовремя оказать помощь. А в самом начале все вообще думали, что это специально одетые люди для праздника и сюрприза, и не пропускали туда, где была беда. Из-за шума и песен из клубов, баров и ресторанов люди, находившиеся на этой же улице, продолжали идти, давка увеличивалась. Хорошо, что мы просто завернули по другой улице, а не пошли дальше, как многие.

По словам девушки, Итэвон – это традиционное место празднования для жителей и гостей Сеула. Все-таки центр города, здесь самая массовая концентрация увеселительных заведений, всегда много народа. А тот переулок, где случилась трагедия, пользовался популярностью, как короткий путь к основной улице, поэтому здесь образовалась толпа.

Сейчас в Южной Корее траур по погибшим. Идет расследование, а ту самую улицу перекрыли.

- Все тяжело переживают, на самом деле. Многие люди, и мы в том числе, едут на Итэвон и приносят свои соболезнования...

«Они сдавливали все сильнее, казалось, что тебя размажет об асфальт»

Олег Белько живет и работает в Сеуле давно. В тот день он, как и тысячи других горожан, решил сходить на праздник с женой. Но вместо веселья супругам пришлось буквально зубами цепляться за жизнь:

- Мы попали в середину давки. Было очень сложно идти, стало страшно. Мы вцепились друг в друга, люди вокруг начали орать пытались разжать толпу. Они сдавливали все сильнее, казалось, что тебя размажет об асфальт. Боялись упасть. Там подняться вообще нельзя было. Людей было просто гораздо больше, всем было плевать на количество. Все прибывали и прибывали. Больно и страшно, но нам повезло. Когда все начали падать, то хватались друг за дружку, за волосы, за тела, лишь бы не упасть.

Ребятам удалось выскользнуть из толпы. Они воспользовались секундным ослаблением давки, что спасло жизнь, но на этом опасность не отступила:

- Мы выползли к кафешке, пытались зайти, а нас выгнали. Представляете? Там люди просто закрывали двери в заведения.

Однако найти открытое кафе все же удалось:

- Мы когда в открытое попали, там была громко музыка, и они даже не знали, что на улице творилось.

Олег рассказывает, что сейчас по новостям постоянно говорят обходить толпы, не ходить в узкие улицы. Дают инструкции. На телефоны приходят сообщения, что если потеряли близкого и он не откликается – позвоните по такому телефону.

Многие тела так обезображены, что их не опознают, потому что документов с собой нет. В городе спущены все флаги, нет мероприятий, заведения почти не работают развлекательные.

Еще одна жительница Сеула Оксана Михеева рассказала, как мегаполис переживает трагедию:

- Сегодня на Итэвоне были буддистские монахи, отпевали погибших. Улица, на которой все случилось, перекрыта, разумеется. Пустили только полицию и одного монаха. Журналистам разрешили стоять напротив. К мемориалу несут белые цветы.

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