Погибшая в давке в Сеуле Кемеровчанка Кристина Гардер. Фото: соцсети

29 октября в страшной давке в Сеуле погибли 153 человека. Среди них четверо россиянок, одна из которых – Кристина Гардер – студентка, переехавшая в Южную Корею год назад из Кузбасса. Девушка отправилась на праздник с подругами, облачившись в образ вампира.

Кристине Гардер было всего 26 лет. Для нее переезд в Южную Корею был мечтой с юности:

Фото: соцсети

- Кристина хотела после школы ехать в Корею, и вот, казалось бы, мечта осуществляется и все хорошо, но судьба решила по другому, - рассказывает «КП-Красноярск» подруга девушки Ольга Беспамятных.

- Кореей она грезила, слушала корейскую музыку, одевалась «по их» стилю. Она уехала, и мы продолжали общаться по переписке. У нас всегда было тёплое общение, мы очень хорошо общались. Последнее как раз было о том, что счастлива за неё и до сих пор очень скучаю, говорили, что летом она должна была приехать и мы бы увиделись.

Фото: соцсети

В Сеуле у Кристины началась новая жизнь. Она поступила в местный университет на курсы, где изучала корейский язык, параллельно работала – на заводе упаковывала косметику, занималась репетиторством, танцевала и пела. Появился молодой человек, новые друзья. Жила в студенческом общежитии с другими девочками.

Сестра погибшей Валерия рассказала, что Кристина очень хотела попасть на Хэллоуин. Она подготовила костюм вампира. Перед началом праздника девушка снимала видео, на котором показала свой образ.

Это было последнее видео, на котором Кристина была жива:

- Мы общались в тот день, да. Она написала, что собирается на Хэллоуин, поснимает там видео фото. Она прямо хотела пойти туда, ей было интересно. Потом она не прочитала сообщение, но она часто могла на следующий день ответить. Я и думала, что ей там не до общения будет, как придёт с Хэллоуина, отправит мне, что она наснимала там.

Однако на следующий день Валерия поняла, что с Кристиной случилась беда:

- Мне муж сказал в тот вечер, что первые новости о гибели людей, там было сначала 50 человека, я не приняла значения, я ей пишу это правда «Ты как там», и она не ответила. Я рано встала утром вчера, сразу новости зашла читать, и написали, что трое русских погибло. Я в этот раз все отвергла думая, мало ли, сколько русских там. Это ужасно, я думала, она не попадёт в этот список, звонила ей, но она не ответила. Она должна была девочку русскому языку обучать в 11 утра и не пришла. Я искала в соцсетях девочек, с кем она училась, чтобы узнать про Кристину. Под ее фото девочка пишет «семья Кристины напишите мне в личку». Я пишу «что происходит». А она мне написала слова соболезнования, я не могла поверить. Из больницы сообщили в университет о гибели, и профессор опознал её. И все…

Фото: соцсети

Подруга Кристины Инна Мартынова вспоминает, что перед походом на праздник настроение девушки сильно изменилось:

- Мы с ней живём в одной общаге. Она вдруг сказала, что не хочет идти. Передумала, у нее пропало все былое настроение. Но девочки её уговорили. Кристина стала грустная, говорила, что у неё работы много, ещё и к занятиям надо готовиться, но девочки потащили её пить.

В итоге девушка пошла с подружкой. К счастью, та самая девушка выжила, хоть и находится в тяжелом состоянии, а Кристина – нет. Еще момент – девушка страдала астмой, поэтому шансов выжить в этом аду, где у людей от давления ломались ребра, шансов практически не было.

16 ноября Кристине должно было исполниться 27 лет. В марте следующего года она планировала поступить в Корейский университет – на медицинскую косметологию или в IT.

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