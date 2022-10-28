В Красноярске выберут лучший продовольственный товар

Визитная карточка края

Лучшие продукты определяли в 34 номинациях. Это молочная, мясная и рыбная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, а также отдельной номинацией выделена «Новинка года».

- Лучший продовольственный товар – настоящая визитная карточка края, - сказал Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли. - Подтверждение этому – богатая история мероприятия, основанная на интересе местных товаропроизводителей к участию в конкурсе, стремлении заявить новые и интересные вкусы, здоровой конкуренции. Чтобы отбор был максимально прозрачным, с прошлого года заявленную на конкурс продукцию стали закупали в торговых организациях края.

Выбирают по вкусу, запаху и дизайну

Участие в конкурсе является добровольным и носит заявительный характер - любой краевой производитель пищевой продукции вправе направить свою заявку. Продтовары оценивают ученые Красноярского аграрного университета, представители региональных экспертных и общественных организаций, Законодательного Собрания, министерства сельского хозяйства и торговли. Лучшие товары края комиссия определяет по органолептическим показателям - внешнему виду, консистенции, цвету, вкусу и запаху, дизайну продукции и ее упаковки, а также наличию маркировки, полной и достоверной информации о продукте.

Победителей наградят в декабре

В этом году на конкурс представлены 282 образца продукции от 47 участников. В числе постоянных - предприятия Ужурского, Назаровского, Канского, Минусинского и других районов края. Участие в конкурсе наравне со средними и крупными организациями агропромышленного комплекса края приняли главы КФХ, индивидуальные предприниматели малой производственной мощности, которые имеют собственное сельхозсырье и выпускают качественную продукцию. Многие из них успешно конкурируют с крупными краевыми предприятиями.

По традиции церемония награждения победителей конкурса 2022 года «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае» состоится в декабре. Руководители предприятий победителей будут награждены памятным знаком и ценным призом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Это успех: краевую молочную продукцию отметили наградами на международном конкурсе

Ужурское АО «Искра» завоевало награды на конкурсе качества молочной продукции «Молочный успех-2022». Мероприятие прошло в Сочи в рамках международного молочного бизнес-форума ЕАЭС по производству и переработке молока. Золотыми медалями отметили биокефир и вареное сгущенное молоко с сахаром, звание лауреата получили полутвердые сыры «Маасдам Ужурский» и «Мрамор Ужурский». «Искра» входит в топ-100 крупнейших и эффективных сельхозпредприятий страны. Здесь полный производственный цикл: от выращивания сельхозкультур для нужд животноводства до изготовления из собственного сырья молочной, мясной, хлебобулочной продукции, ее реализации в фирменных магазинах и торговых точках края.

По материалам и с использованием фото пресс-службы министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края