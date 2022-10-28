«Женщины в АПК»: объявлен новый конкурс

Фото: ИВАНОВА Диана

Цель конкурса – повышение престижа занятости в АПК среди женщин, а также улучшение качества жизни в сельской местности.

Пример – вдохновляющий!

Сейчас как никогда важно показать вдохновляющие примеры женского лидерства во всех отраслях агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также популяризировать сельский образ жизни. Мероприятие позволит выявить наиболее инициативных и успешных женщин и продемонстрировать их вклад в улучшение жизни на селе.

Проведение конкурса анонсировала замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2022».

- Женщины очень важны в сельском хозяйстве, — уверена Елена Фастова. - Они вносят достойный вклад в продовольственную безопасность. У нас много женщин, которые выступают со своими инициативами на селе, и мы будем их поддерживать!

Прием заявок уже открыт, он продлится до 15 июля следующего года. Итоги конкурса подведут на форуме в преддверии Международного дня сельской женщины, который отмечается 15 октября.

Интересные номинации

Конкурс будет проводиться в нескольких номинациях:

— «Кто, если не я» — для социальных проектов, которые уже реализуются или которые планируют запустить на сельских территориях.

— «Превосходящая звезда» — для стартапов в агропромышленном секторе. Предпочтение в этой номинации организаторы будут отдавать новым и прорывным проекта.

— «Суперженщина» — заявки будут приниматься от руководителей действующих предприятий, показавших динамичное развитие и высокие результаты.

- Специальная номинация «Есть женщины в русских селеньях» — для тех, кто продвигает собственные инициативы на российских территориях.

Критерии понятны

Критерии оценки и другие подробности представлены в положении о конкурсе. К примеру, для номинации «Кто, если не я?» женщинам нужно будет представить социальный проект, реализованный в сельской местности за последние три года с использованием отечественных технологий и средств производства. В номинации «Превосходящая звезда» участницы должны будут рассказать о качественных производственных результатах от реализованного за последние три года стартап-проекта в сфере АПК. «Суперженщиной» могут стать руководители организаций АПК, реализующие новаторские идеи по оптимизации процессов. Ответить положительно на вопрос «Есть женщины в русских селеньях?» смогут прекрасные представительницы отрасли АПК, которые за последние пять лет показали карьерный рост, а также социальную активность.

Оценка по каждому критерию осуществляется по 10-балльной шкале экспертами жюри, в состав которого войдут представители минсельхоза России, Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ, региональных органов управления АПК, отраслевых союзов и ассоциаций, отраслевого профсоюза.

Конкретно

Прием заявок на конкурс продолжится до 15 июля 2023 года. Подробная информация (анкета-заявка, описание деятельности, требования к эссе о себе) представлена на сайте mcx.gov.ru.

По материалам пресс-службы Минсельхоза РФ