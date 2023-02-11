«Выгнали из заказника и застрелили»: в Красноярском крае браконьеры убили беременную лосиху с детенышем

В Красноярском крае браконьеры выгнали из заказника и застрелили лосиную семью Фото: Андрей АБРАМОВ

11 февраля на границе Назаровского и Ужурского районов Красноярского края нашли тела лосихи и ее подросшего детеныша. В МВД по региону сообщили, что начата проверка.

Лосиха с уже подрастающим детенышем жили в заказнике на особо охраняемой территории. Местные охотинспекторы организовали для них кормушку, куда лосиная семья приходила поесть.

Однако на днях здесь была замечена группа мужчин на снегоходах, а затем и две разделанные туши в лесу – тех самых лосиху и лосенка. Нелегальные охотники даже не удосужились забрать добычу с собой, а на месте вырезали все мясо и скрылись.

Местные уверены - браконьеры знали, что на территории заказника охотиться нельзя, поэтому «выгнали животных, а затем жестоко расправились - застрелили». Но в любом случае, охотничий сезон давно завершен, так что браконьерам придется ответить по закону.

Инспекторы охотнадзора сообщили о случившемся в полиции. Погибшая лосиха оказалась предположительно беременной, буквально весной ее детеныш-подросток должен был начать самостоятельную жизнь взрослого лося.

Туши животных направили на экспертизу. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Напомним, что это уже второй случай расправы над лосями в Красноярском крае за последнюю пару дней под Лесосибирском браконьеры убили прирученного лося по кличке Аян.

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