Красноярские депутаты рекомендовали мэрии больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодёжи

Многие из рекомендаций депутатов в итоге реализуются в проекте бюджета. Это и ремонт отдельных участков автодорог, благоустройство общественных пространств, и создание доступной среды для маломобильных людей. Большая часть этих вопросов решается совместными усилиями депутатов и профильных подразделений мэрии.

В этом году у представителей избирателей также уже наготове перечень актуальных рекомендаций, депутаты намерены настаивать на включении их в бюджет предстоящего года. Часть рекомендаций была озвучена на заседании комиссии по социальному развитию, на котором народные избранники рассматривала три муниципальные программы на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

Так, на реализацию программы "Социальная поддержка населения Красноярска" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" предполагается потратить почти миллиард рублей - более чем 300 миллионов ежегодно. Средства пойдут на социальную поддержку горожан, в том числе на проекты "Универсальная доступность городской среды", "Социальное такси". Кроме того, в этом году в Красноярске стартовал проект "Служба сопровождения и транспортировки лежачих больных", который продолжится и в 2023 году. Услуги будут предоставлены порядка 1350 жителям города, в том числе 150 детям-инвалидам.Профильная комиссия проект программы поддержала.

На развитие культуры только на 2023 год предусмотрено выше двух миллиардов рублей. Средства пойдут на ремонт детской библиотеки имени Александра Фадеева, механизмов сцены в ДК «Свердловском», хореографического зала в ГорДК, приобретение звукового оборудования для общегородских мероприятий, установку системы тифлокомментирования и субтитрования в Доме кино. Также предусмотрено обустройство инклюзивной площадки в "Сквере космонавтов". Депутаты поддержали проект муниципальной программы, однако предложили больше внимания уделять развитию организаций дополнительного образования, укреплению материальной базы учреждений, поддержке детских школ искусств. Протокольным решением народные избранники рекомендовали мэрии провести работу по привлечению средств из краевого бюджета на модернизацию библиотеки имени Корнея Чуковского. К слову, в этом году по настоятельной рекомендации депутатов в Красноярске за счёт средств бюджета отремонтировали библиотеку имени Александра Пушкина.

Большую работу депутаты проводят для того, чтобы сделать учреждения культуры доступными для маломобильных красноярцев. Так, в этом году по просьбе муниципальных парламентариев за счёт бюджетной экономии удалось организовать удобный пандус и расширить дверные проёмы в клубе "На Вавилова" (филиал ДК "Свердловского").

В рамках проектамунпрограммы «Развитие молодежной политики города Красноярска» в 2023 году планируется приобрести оборудование для МВСЦ «Патриот», КВЦ «Доброе дело», ЦПМП «Вектор». В этой программе также предусмотрены мероприятия по подготовке Красноярска к 400-летию. Так, запланировано благоустройство Парка "Центра технического проектирования".

Депутаты рекомендовали мэрии принять "молодёжную" программу и при этом рассмотреть возможность увеличения объёма финансирования на мероприятия по трудовому воспитанию молодёжи и подростков (Трудовой отряд Главы города), на развитие семейно-молодежного туризма, в том числе туризма для маломобильных горожан.

Также народные избранники предложили управлению молодёжной политики уделить особое внимание развитию спортивно-патриотического направления, например, расширить сотрудничество с ветеранскими и общественными организациями. Например, Дмитрий Власов предложил увеличить количество участвующих в несении почетной караульной службы на Посту № 1. Председатель профильной комиссии Марина Малышева считает, что работа по гражданско-патриотическому воспитанию – путь к профилактике негативных проявлений в молодежной среде.

Добавим, все указанные выше муниципальные программы будут рассматриваться на сессии горсовета, на которой будет приниматься бюджет Красноярска на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.