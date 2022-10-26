Лабрадор пришел на праздник и получил новый дом!

Настоящую большую и теплую будку сделали в Иланском лесничестве специально для праздника. Фото: Мария ЛЕНЦ

С такой идеей к сибирякам обратились АО «Губернские аптеки» и «Комсомольская правда», и получили поддержку. Праздничные встречи в честь открытия «Губернского клуба любителей домашних животных» в этом году состоятся в восьми городах Красноярского края и Хакасии.

- Свет мой, зеркальце, скажи… Фото: Мария ЛЕНЦ

Клуб посвящен 200-летию Енисейской губернии, поэтому первым клубным городом стала первая столица губернии, Енисейск, а затем и его молодой сосед – Лесосибирск.

Сегодня мы расскажем о том, как прошло открытие клуба в Иланском и Канске.

Шоу под дождем

«Губернский клуб любителей домашних животных» открылся в Иланском Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иланском не повезло с погодой, но дождь не испугал любителей животных, и они пришли с маленькими и большими питомцами. И хотя город небольшой, породы были самые разные, например, шипперке — собачка, похожая на шпица, но на самом деле это самая маленькая овчарка. Она пригрелась на руках своей хозяйки и совсем не замечала дождя. И ее крупные сородичи, немцы и восточноевропейцы, показывали гостям праздника разные трюки.

- Любые собаки, независимо от породы, поддаются дрессировке и коррекции поведения, - уверена Ольга Пульмановская, руководитель кинологического клуба «Страж», инструктор по питанию, воспитанию и ринговой подготовке собак к выставке. – Бывает, что из-за агрессивности собаки доходит до усыпления, но можно все исправить и собака останется жить дома. Бывает и наоборот, сторожевая собака слишком добрая, тогда кинолог научит ее кусаться.

Денис Евдокимов обучал Юстаса всему с нуля: пес вырос большим, умным, трудолюбивым и любознательным, «по натуре Штирлицом». Фото: Мария ЛЕНЦ

Отлично умеет кусаться немецкая собака Юстас, она пришла на праздник с полицейским-кинологом группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Иланскому району старшего сержанта полиции Дениса Евдокимова:

- Юстас из племенного питомника Новокузнецка, ему два года, он охраняет, при необходимости может задержать. Я сам ее учил, с нуля сам готовил. Юстас живет на работе, в вольере, прихожу утром и мы с ним весь день, я с ним гуляю, кормлю, убираю вольер, потом сопровождаем подозреваемых и обвиняемых. Мы с ним сдали все квалификационные экзамены, на учебных задержаниях он проявил себя хорошо. Но собака учится всю жизнь, нет предела совершенству.

- Почему назвали Юстасом?

- Не я выбирал, щенкам дают имена в питомнике, но он по натуре Штирлиц, очень любопытный, любознательный, все ему надо посмотреть.

- Он у вас еще молодой, служить долго, а что с ним будет после увольнения?

- Останется со мной. Моя первая собака, немецкая овчарка Грю, после списания живет у меня. Я ни одного случая не знаю, чтобы кинолог бросил собаку. Если нет возможности оставить у себя, ищет ей новых хозяев.

Все участники праздничной встречи в Иланском получили необычные купоны - «песики» и смогли обменять их в ветеринарной аптеке на подарки для себя и своих питомцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дом для собаки – это самое главное в жизни! Именно его мы и разыграли среди гостей праздника. Настоящую большую и теплую будку сделали в Иланском лесничестве специально для праздника! А выиграла его Алена для своего лабрадора Пенни:

- Мы скоро переезжаем в дом и давно хотели приобрести домик и для нее, - и тут счастливый случай, очень кстати!

Кстати, обустроить дом для собаки не так-то просто. Йоркширскому терьеру Молли всего полгода и ее хозяйка Полина рассказала, как много нужно даже такой малышке:

- Покупаем корм для щенят, игрушки, канат и косточки, одежду шьем на заказ. Протираем специальными салфетками уши и глазки, моем шампунем, чистим ей зубы. Есть расчески, миски, поводок, лежанка, пеленки, пакетики, чтобы убирать за ней на улице. Она любит погрызть уши кролика, мясные и сырные палочки и, конечно, ей нужны витамины. У нее всего очень много, она с нами наравне.

Много чего нужно и на частных подворьях.

- У нас свое хозяйство, свиньи, куры, покупаем для них лекарства и всякие добавки, - рассказывает Елена. – «Губернская аптека» удобная и недорогая, мне нравится, что все вежливые, добрые, отзывчивые. Пишу ветеринару Николаю Владимировичу, он всегда подскажет, ответит на вопрос.

- У вас есть номер его личного телефона?

- Даже не знаю откуда он у меня появился, но пишу ему сообщения, спрашиваю, например, есть ли нужный мне товар. И у него всегда есть все необходимое.

Хозяйка Лакки Александра принесли его на праздник в сумке: «вот еще, не царское это дело по лужам ходить!». Фото: Мария ЛЕНЦ

Воспитание или обучение?

- Праздника хочется всем, даже нашей свинке! Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске кинологический клуб «Страж» показал, что обучить собаку при желании могут даже маленькие дети!

Завести себе собаку Настю вдохновил фильм «Мухтар» Фото: Мария ЛЕНЦ

Героине праздника Насте было 8 лет, когда у нее появился щенок немецкой овчарки Мухтар. Они вместе уже четыре года, и она практически сама его учила и воспитывала:

- Мы будем показывать трюки, прыжки. Она много чего умеет, охраняет меня, территорию.

Кинолог Павел Шестов делает ставку не на обучение, а на воспитание. Фото: Мария ЛЕНЦ

Насте, как и многим другим в Канске, помогал кинолог Павел Шестов:

- Я делаю ставку не на обучение, а на воспитание. Собака может знать команды, но быть неуправляемой. Если вы берете собаку, надо ее воспитывать, это стайное животное, она попадает не в семью, а в стаю и должна чувствовать, кто здесь хозяин. Выкладываю в интернете ролики, которые помогают людям воспитывать собак. Вы видите сами, что все собаки нашего клуба слушаются своих хозяев, не бросаются на других собак, общаются с детьми.

Руководитель кинологического клуб Страж Канска Ольга Пульмановская. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Наш клуб «Страж» работает в Канске три раза в неделю, много питомцев и мы обращаемся к администрации города, чтобы нам выделили площадку для выгула и дрессировки собак, - говорит Ольга Пульмановская.

Кстати, домашних питомцев в Канске любили всегда. Неслучайно в краевом фотоконкурсе «Комсомольской правды» и «Губернских аптек» в номинации ретро-фото победил житель Канска Арсений Холодилин. На праздник пришла его бабушка Татьяна:

- На фото 50-х годов дети, это моя мама и мой дядя и их пес Моряк. Он был настолько умный, что остался в семье как легенда и потом все наши собаки были Моряки. Когда родилась мама, он с рождения ее охранял. И потом через 20 лет случилась как бы реинкарнация этой собаки, она была такая же умная и, конечно, тоже Моряк.

Викторина от сотрудников городской детской библиотеки Канска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Открытие «Губернского клуба любителей домашних животных в Канске: - Мы пришли всей семьей! Фото: Мария ЛЕНЦ

Партнеры проекта АО «Губернские аптеки», Детская библиотека им. А.Л.Барто, г. Иланский и Центральная городская детская библиотека Канска.

Благодарим за поддержку ДК «Орион», г. Иланский.

Совет специалиста

Николай Коблов, ветеринарный врач, сотрудник ветеринарной аптеки «Губернские аптеки», Иланский:

- С уходом зарубежных производителей примерно полгода назад появились хорошие российские витаминные комплексы для кошек и для собак Ветактив. Они дают и малышам, и взрослым животным весь комплекс микро и макроэлементов, повышают иммунитет, чтобы питомцы здоровые и крепкие. Одной упаковки хватает на три месяца и она в два раза дешевле зарубежного аналога.

Алена Ковальчук, продавец ветеринарной аптеки «Губернские аптеки», Канск:

- Я фелинолог, у меня питомник мейнкунов, много знаю о здоровье животных, о их питании, вакцинации, сама лечу своих питомцев. И хочу рассказать о специальных лечебных кормах для собак и кошек, страдающих различными заболеваниями. Это поддерживающая терапия, это лечение, просто как корм его использовать нельзя. Когда люди приходят за лекарствами, мы предлагаем еще и лечебный корм, не все о нем знают. А он дает хорошие результаты!

Внимание!

Открытие Губернского клуба любителей домашних животных» продолжится в ноябре.

Изучаем расписание:

Ужур – суббота, 12 ноября

Назарово – воскресенье, 13 ноября

Минусинск – суббота, 26 ноября

Абакан – воскресенье, 27 ноября.

Только в этот день участники праздника смогут заработать необычные «деньги», песики, и обменять их на красивые и полезные сувениры для себя и своих питомцев! Фотографируйтесь, отвечайте на вопросы, участвуйте в подвижных играх и соревнованиях, показывайте таланты своего питомца и получайте за это «купюры». Мы уже готовим сюрпризы и подарки, конкурсы и задания, а еще специальные календари здоровья, их получат абсолютно все наши гости!

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