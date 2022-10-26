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Общество26 октября 2022 8:02

Лабрадор пришел на праздник и получил новый дом!

В Сибири открылся «Губернский клуб любителей домашних животных», где можно узнать от знающих людей все секреты воспитания питомца и тонкости ухода и кормления
Татьяна АРОНОВА
Татьяна АРОНОВА
Настоящую большую и теплую будку сделали в Иланском лесничестве специально для праздника.

Настоящую большую и теплую будку сделали в Иланском лесничестве специально для праздника.

Фото: Мария ЛЕНЦ

С такой идеей к сибирякам обратились АО «Губернские аптеки» и «Комсомольская правда», и получили поддержку. Праздничные встречи в честь открытия «Губернского клуба любителей домашних животных» в этом году состоятся в восьми городах Красноярского края и Хакасии.

- Свет мой, зеркальце, скажи…

- Свет мой, зеркальце, скажи…

Фото: Мария ЛЕНЦ

Клуб посвящен 200-летию Енисейской губернии, поэтому первым клубным городом стала первая столица губернии, Енисейск, а затем и его молодой сосед – Лесосибирск.

Сегодня мы расскажем о том, как прошло открытие клуба в Иланском и Канске.

Шоу под дождем

«Губернский клуб любителей домашних животных» открылся в Иланском

«Губернский клуб любителей домашних животных» открылся в Иланском

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иланском не повезло с погодой, но дождь не испугал любителей животных, и они пришли с маленькими и большими питомцами. И хотя город небольшой, породы были самые разные, например, шипперке — собачка, похожая на шпица, но на самом деле это самая маленькая овчарка. Она пригрелась на руках своей хозяйки и совсем не замечала дождя. И ее крупные сородичи, немцы и восточноевропейцы, показывали гостям праздника разные трюки.

- Любые собаки, независимо от породы, поддаются дрессировке и коррекции поведения, - уверена Ольга Пульмановская, руководитель кинологического клуба «Страж», инструктор по питанию, воспитанию и ринговой подготовке собак к выставке. – Бывает, что из-за агрессивности собаки доходит до усыпления, но можно все исправить и собака останется жить дома. Бывает и наоборот, сторожевая собака слишком добрая, тогда кинолог научит ее кусаться.

Денис Евдокимов обучал Юстаса всему с нуля: пес вырос большим, умным, трудолюбивым и любознательным, «по натуре Штирлицом».

Денис Евдокимов обучал Юстаса всему с нуля: пес вырос большим, умным, трудолюбивым и любознательным, «по натуре Штирлицом».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Отлично умеет кусаться немецкая собака Юстас, она пришла на праздник с полицейским-кинологом группы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Иланскому району старшего сержанта полиции Дениса Евдокимова:

- Юстас из племенного питомника Новокузнецка, ему два года, он охраняет, при необходимости может задержать. Я сам ее учил, с нуля сам готовил. Юстас живет на работе, в вольере, прихожу утром и мы с ним весь день, я с ним гуляю, кормлю, убираю вольер, потом сопровождаем подозреваемых и обвиняемых. Мы с ним сдали все квалификационные экзамены, на учебных задержаниях он проявил себя хорошо. Но собака учится всю жизнь, нет предела совершенству.

- Почему назвали Юстасом?

- Не я выбирал, щенкам дают имена в питомнике, но он по натуре Штирлиц, очень любопытный, любознательный, все ему надо посмотреть.

- Он у вас еще молодой, служить долго, а что с ним будет после увольнения?

- Останется со мной. Моя первая собака, немецкая овчарка Грю, после списания живет у меня. Я ни одного случая не знаю, чтобы кинолог бросил собаку. Если нет возможности оставить у себя, ищет ей новых хозяев.

Все участники праздничной встречи в Иланском получили необычные купоны - «песики» и смогли обменять их в ветеринарной аптеке на подарки для себя и своих питомцев.

Все участники праздничной встречи в Иланском получили необычные купоны - «песики» и смогли обменять их в ветеринарной аптеке на подарки для себя и своих питомцев.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Дом для собаки – это самое главное в жизни! Именно его мы и разыграли среди гостей праздника. Настоящую большую и теплую будку сделали в Иланском лесничестве специально для праздника! А выиграла его Алена для своего лабрадора Пенни:

- Мы скоро переезжаем в дом и давно хотели приобрести домик и для нее, - и тут счастливый случай, очень кстати!

Кстати, обустроить дом для собаки не так-то просто. Йоркширскому терьеру Молли всего полгода и ее хозяйка Полина рассказала, как много нужно даже такой малышке:

- Покупаем корм для щенят, игрушки, канат и косточки, одежду шьем на заказ. Протираем специальными салфетками уши и глазки, моем шампунем, чистим ей зубы. Есть расчески, миски, поводок, лежанка, пеленки, пакетики, чтобы убирать за ней на улице. Она любит погрызть уши кролика, мясные и сырные палочки и, конечно, ей нужны витамины. У нее всего очень много, она с нами наравне.

Много чего нужно и на частных подворьях.

- У нас свое хозяйство, свиньи, куры, покупаем для них лекарства и всякие добавки, - рассказывает Елена. – «Губернская аптека» удобная и недорогая, мне нравится, что все вежливые, добрые, отзывчивые. Пишу ветеринару Николаю Владимировичу, он всегда подскажет, ответит на вопрос.

- У вас есть номер его личного телефона?

- Даже не знаю откуда он у меня появился, но пишу ему сообщения, спрашиваю, например, есть ли нужный мне товар. И у него всегда есть все необходимое.

Хозяйка Лакки Александра принесли его на праздник в сумке: «вот еще, не царское это дело по лужам ходить!».

Хозяйка Лакки Александра принесли его на праздник в сумке: «вот еще, не царское это дело по лужам ходить!».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Воспитание или обучение?

- Праздника хочется всем, даже нашей свинке!

- Праздника хочется всем, даже нашей свинке!

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске кинологический клуб «Страж» показал, что обучить собаку при желании могут даже маленькие дети!

Завести себе собаку Настю вдохновил фильм «Мухтар»

Завести себе собаку Настю вдохновил фильм «Мухтар»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Героине праздника Насте было 8 лет, когда у нее появился щенок немецкой овчарки Мухтар. Они вместе уже четыре года, и она практически сама его учила и воспитывала:

- Мы будем показывать трюки, прыжки. Она много чего умеет, охраняет меня, территорию.

Кинолог Павел Шестов делает ставку не на обучение, а на воспитание.

Кинолог Павел Шестов делает ставку не на обучение, а на воспитание.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Насте, как и многим другим в Канске, помогал кинолог Павел Шестов:

- Я делаю ставку не на обучение, а на воспитание. Собака может знать команды, но быть неуправляемой. Если вы берете собаку, надо ее воспитывать, это стайное животное, она попадает не в семью, а в стаю и должна чувствовать, кто здесь хозяин. Выкладываю в интернете ролики, которые помогают людям воспитывать собак. Вы видите сами, что все собаки нашего клуба слушаются своих хозяев, не бросаются на других собак, общаются с детьми.

Руководитель кинологического клуб Страж Канска Ольга Пульмановская.

Руководитель кинологического клуб Страж Канска Ольга Пульмановская.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Наш клуб «Страж» работает в Канске три раза в неделю, много питомцев и мы обращаемся к администрации города, чтобы нам выделили площадку для выгула и дрессировки собак, - говорит Ольга Пульмановская.

Кстати, домашних питомцев в Канске любили всегда. Неслучайно в краевом фотоконкурсе «Комсомольской правды» и «Губернских аптек» в номинации ретро-фото победил житель Канска Арсений Холодилин. На праздник пришла его бабушка Татьяна:

- На фото 50-х годов дети, это моя мама и мой дядя и их пес Моряк. Он был настолько умный, что остался в семье как легенда и потом все наши собаки были Моряки. Когда родилась мама, он с рождения ее охранял. И потом через 20 лет случилась как бы реинкарнация этой собаки, она была такая же умная и, конечно, тоже Моряк.

Викторина от сотрудников городской детской библиотеки Канска.

Викторина от сотрудников городской детской библиотеки Канска.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Открытие «Губернского клуба любителей домашних животных в Канске: - Мы пришли всей семьей!

Открытие «Губернского клуба любителей домашних животных в Канске: - Мы пришли всей семьей!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Партнеры проекта АО «Губернские аптеки», Детская библиотека им. А.Л.Барто, г. Иланский и Центральная городская детская библиотека Канска.

Благодарим за поддержку ДК «Орион», г. Иланский.

Совет специалиста

Николай Коблов, ветеринарный врач, сотрудник ветеринарной аптеки «Губернские аптеки», Иланский:

- С уходом зарубежных производителей примерно полгода назад появились хорошие российские витаминные комплексы для кошек и для собак Ветактив. Они дают и малышам, и взрослым животным весь комплекс микро и макроэлементов, повышают иммунитет, чтобы питомцы здоровые и крепкие. Одной упаковки хватает на три месяца и она в два раза дешевле зарубежного аналога.

Алена Ковальчук, продавец ветеринарной аптеки «Губернские аптеки», Канск:

- Я фелинолог, у меня питомник мейнкунов, много знаю о здоровье животных, о их питании, вакцинации, сама лечу своих питомцев. И хочу рассказать о специальных лечебных кормах для собак и кошек, страдающих различными заболеваниями. Это поддерживающая терапия, это лечение, просто как корм его использовать нельзя. Когда люди приходят за лекарствами, мы предлагаем еще и лечебный корм, не все о нем знают. А он дает хорошие результаты!

Внимание!

Открытие Губернского клуба любителей домашних животных» продолжится в ноябре.

Изучаем расписание:

Ужур – суббота, 12 ноября

Назарово – воскресенье, 13 ноября

Минусинск – суббота, 26 ноября

Абакан – воскресенье, 27 ноября.

Только в этот день участники праздника смогут заработать необычные «деньги», песики, и обменять их на красивые и полезные сувениры для себя и своих питомцев! Фотографируйтесь, отвечайте на вопросы, участвуйте в подвижных играх и соревнованиях, показывайте таланты своего питомца и получайте за это «купюры». Мы уже готовим сюрпризы и подарки, конкурсы и задания, а еще специальные календари здоровья, их получат абсолютно все наши гости!

Следите за новостями Клуба на сайте krsk.kp.ru, в социальных сетях «Комсомолки» и «Губернских аптек»!

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ