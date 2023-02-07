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Происшествия7 февраля 2023 10:32

В Красноярске благополучно сел самолет, у которого отказала связь

Эксплуатантом воздушного судна является ООО «АвиаПром»
Татьяна ЗЫКОВА
В Красноярске благополучно сел самолет, у которого отказала связь

В Красноярске благополучно сел самолет, у которого отказала связь

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ночью 7 февраля Ан-26, выполнявший рейс Тюмень-Красноярск, перестал выходить на связь с диспетчерами по всем имеющимся каналам, включая аварийные. Об этом сообщил источник "КП-Красноярск".

Заход на посадку «молчащего» борта и само приземление прошли без проблем. Пилоты посадили полностью обесточенный самолет, проявив профессионализм и выдержку в нештатной ситуации. Воздушное судно совершило посадку в месте назначения в 21 час 57 минут по московскому времени. Никто не пострадал.

Позже специалисты выяснили, что связь пропала из-за полного обесточивания электропитания.

Эксплуатантом самолета является ООО «АвиаПром».

ЧППроисшествия: ЧП