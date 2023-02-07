На Таймыре двоим приятелям грозит 5 лет колонии за кражу национальной одежды у оленевода Фото: Мария ЛЕНЦ

В Таймырском Долгано-Ненецком районе будут судить двух приятелей, укравших у оленевода одежду. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Все началось с того, что 21-летний оленевод - представитель малых народов Севера двигался по Дудинке на снегоходе, к которому были прикреплены сани. По пути транспорт молодого человека застрял в сугробе.

Парень отцепил снегоход от саней и поехал разворачиваться. Однако вернувшись, обнаружил, что тент на санях откинут, и пропала национальная одежда – малица, сокуй и верхница. Также возле саней он нашел мобильный телефон, который по его предположению потерял воришка.

Слева: верхница, справа сверху: сокуй, справа снизу: малица. Фото: МВД по краю

Несколько дней северянин ждал звонка от похитителей, чтоб обменять гаджет на одежду. Но поняв, что никто не позвонит, юноша отправился в полицию.

Таймырские полицейские нашли подозреваемых за сутки. Ими оказались приятели 22 и 24 лет. Оказалось, что парни из окна дома увидели, что водитель снегохода оставил без присмотра сани. Они вышли на улицу, обследовали находку, и не найдя чем поживиться, решили забрать одежду.

В итоге оленевод получил свои вещи, а один из воришек – своей телефон. На приятелей завели уголовное дело по статье «кража». Им грозит до 5 лет колонии. Материалы дела уже переданы в суд.