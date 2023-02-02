На Донбассе погиб ветеран следствия из Красноярска

Фото: СК РФ

В зоне СВО погиб бывший следователь-криминалист Андрей Абрамович Фризен. Он ушел в отставку в чине полковника юстиции, а весной отправился добровольцем на спецоперацию. На СВО Фризен успел получить ранение, но после этого снова вернулся в строй.

Андрей Фризен прошел службу в Советской армии, после чего работал следователем, прокурором-криминалистом и следователем-криминалистом. Из органов он ушел в 2019 году, на пенсию по выслуге лет.

– На его счету многие раскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления. Преданный своему призванию, он никогда не сомневался в правильности выбранного жизненного пути. Его пример чистого, бескорыстного, самоотверженного служения России станет высоким нравственным ориентиром для офицеров Следственного комитета Российской Федерации, – заявили в краевом СК.