«Роснефть» провела масштабные биологические экспедиции на севере Красноярского края

Фото: предоставлено пресс-службой компании

Три масштабные биологические экспедиции в труднодоступные и малоизученные заполярные территории, в том числе и на севере Красноярского края, провела нефтегазовая компания в рамках национального проекта «Экология». Программа направлена на сохранение видов биоиндикаторов российской Арктики. В ходе полевых работ этого года специалисты получили уникальные данные о популяции дикого северного оленя, белой чайки и атлантического подвида моржа. Гланый принцип работы экспедиций – не нарушить целостностность местных экосистем.

Напомним, что глубинные исследования таймыро-эвенкийской популяции дикого северного оленя на Таймыре, , где реализуется самый «зеленый» проект мировой нефтедобывающей отрасли «Восток Ойл», проводятся с 2014 года совместно с биологами Сибирского федерального университета. В текущем году протяженность маршрутов авиаучета оленей стала рекордной, превысив 13 тысяч километров. Сейчас популяция эвенкийских оленей насчитывает около 324 тысяч. По сигналам ошейников с радиомаячками, одетых ранее на животных, можно получить данные о популяции животных, отследить зимние и летние места обитания стада на территории края.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

Исследования популяции белой чайки, занесенной в Красную книгу, проводились на севере Карского моря на острове Визе и ещё в восьми местах гнездования птиц. Восемь особей снабдили GPS-трекерами для получения информации о районах добывания пищи. Также удалось снять два трекера, установленных в 2020 году. Полученные с них данные позволят проанализировать годовые перемещения птиц.

За моржами наблюдения ввелись в рамках рейса «Плавучего университета» по маршруту Диксон – Земля Франца Иосифа – Архангельск. Самое крупное лежбище животных обнаружено на острове Хейса. Исследователи, кстати, отметили интересный факт - 658 особей держались далеко от воды, что ранее не было описано в научной литературе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- .за трехлетний полевой сезон специалисты «Роснефти» и ведущих профильных научных институтов страны провели в экспедициях более 14 месяцев.

- с помощью установленных фотоловушек получено около 200 тысяч фотографий.

- для анализов было отобрано свыше 600 биологических образцов

ВАЖНО

По результатам проведенных экспедиций будут разработаны практические решения по охране окружающей среды на лицензионных участках компании. Также собранные в экспедициях данные позволят актуализировать современное представление об ареалах исследуемых видов.