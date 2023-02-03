В Абакане два энерговора случайно обесточили целый район Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские задержали двух красноярцев, обесточивших целый район столицы Хакасии Абакана. Об этом сообщает региональное МВД.

Два 42-летних приятеля начали промышлять в Абакане в январе. Они сняли квартиру и арендовали машину. По ночам они проникали в помещения трансформаторных подстанций, где воровали электрические автоматы и комплектующие.

Ночью 28 января мужчины вновь отправились «на дело». Проникли на подстанцию, украли, что хотели, но случайно повредили механизмы. В итоге один из районов в центре Абакана был полностью обесточен.

Подельников задержали, когда они несли краденное в арендованную квартиру. Оказалось, что за пару неделю гости из Красноярска наворовали на сумму более 500 тысяч рублей. Полицейские нашли у них два электроавтомата.

На обоих мужчин завели уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Им грозит до 5 лет колонии. Оба находятся под стражей.