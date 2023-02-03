Подробности издевательств подростков над 13-летним мальчиков в Дудинке Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились новые подробности издевательств четырех подростков над 13-летним мальчиком в Дудинке. Информацию «КП-Красноярск» предоставили собственные источники.

Все началось с того, как в городских пабликах Дудинки начали расходиться видео, на кадрах творится настоящее зверство: несколько подростков избивают мальчика, тот даже не отвечает. Появились и фотографии, где у того же мальчика на лице написано нецензурное слово.

Вскоре информации появилось больше. Оказалось, что над учеником школы №4 Ильей* (имя изменено) издевались трое мальчиков 13, 15 и 17 лет из той же школы, а также 16-летний парень из Норильска. Случаи издевательств, буллинга и унижений происходили в январе, феврале и августе 2022 года.

Однако источники «КП-Красноярск» рассказали, что эти четыре парня издевались над мальчиком в течение нескольких лет:

- Да, они и в рот ему плевали, и маты на лице писали. Однажды заставляли пить воду из унитаза, заставляли с другим парнем драться, сами его постоянно избивали. Однажды ему дверь в квартиру вынесли, потому что он выходить не хотел.

По словам местных жителей, эти парни и Илья живут рядом – на улице Дудинская в «гостинках». Но страшно другое, сам пострадавший мальчик искренне считал их друзьями:

- Он часто говорил: они же мои друзья. Всегда расстраивался, когда у них что-то происходило. Они знали, что Илья никому ничего не расскажет. Он их реально считает друзьями. Ему просто не с кем больше гулять. Его же углам щемят все. У него раньше друг был, он даже сперва пытался за него заступаться, а потом сам начал над ним издеваться. Он же зашуган.

- Что касается этих парней, то они постоянно возле этой гостинки стоят, людей «стопают», спрашивают – кто такой, имя, фамилия, даже до детей докапываются. Гопники они, авторитет заработали, но никто их ни в школе, ни на улице не любит и не уважает. У них спрашивали, за что они так с Ильей, они никогда не отвечали, говорили только, что будут объяснять кому-то из полиции.

С семьей мальчику тоже не повезло. Мама Ильи приехала в Дудинку из поселка Хета под Хатангой. Отца у него нет, живут вдвоем в маленькой гостинке, выпивает:

- Дети отправляли ей эти видео, она обо всем знает. Говорила, что сам виноват, раз постоять за себя не может. Сейчас вот правда отнекиваться начала, мол, ничего не знает. Эти мальчики в столовой у Ильи деньги забирали, они ели, а он голодный на них смотрел.

По словам источника, в школе не признают, что что-то знали об издевательствах. Сейчас там все в шоке. Но Илья на уроки пришел, ему, кстати, назначили психолога. «КП-Красноярск» ситуацию комментировать не стали, сославшись, что директор учебного заведения беседует с правоохранителями.

Сейчас СК и полиция проводят свои проверки. Тем не менее, уголовное дело в отношении органов опеки по статье «халатность» уже заведено. Также оштрафованы родители малолетних извергов за неисполнение обязательств по воспитанию.

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