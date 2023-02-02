Плевали в рот и писали маты на лице: в Красноярском крае группа подростков жестоко издевалась над школьником

По факту проверки будет принято решение о дальнейших действиях Фото: Мария ЛЕНЦ

В полиции Красноярского края начали проверку по факту жестоких издевательств, которым подвергался школьник из Дудинки. Видео и призывы разобраться в ситуации появились в социальных сетях, сообщает ГУ МВД России региона.

Пост о мальчике, на которым регулярно издевается группа подростков, появился в городском паблике и быстро разошелся по сетям. Отмечается, что жуткая история тянется уже не первый год. На теле мальчика пишут оскорбления, избивают, унижают и записывают все происходящее на видео. На одном из них видно, как подросток плюет школьнику в рот. Также говорится о случае, когда ребенка заставили оторвать голову голубю.

Никаких заявлений и обращений в полицию от мальчика и его семьи не поступало. В комментариях предполагают, что ребенок слишком напуган, чтобы даже рассказать о постоянной травле взрослым.

Сейчас инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего. Уже установлены личности подростков, которые являются участниками этой истории.

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