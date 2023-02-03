Откровения красноярского чекиста об обороне Сталинграда. Фото: архив ФСБ России, архив Музея Сталинградской битвы

«Отечественная война застала меня в Сталинграде, где я работал начальником областного управления органов государственной безопасности. Мне, как и многим тысячам советских людей, пришлось принимать непосредственное участие в обороне героического города на Волге. С первого дня войны все сотрудники нашего управления считали себя мобилизованными и оперативную работу подчинили условиям военного времени».

Так начинаются воспоминания участника одного из важнейших и крупнейших генеральных сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы. Этот уникальный документ хранится в архивах ФСБ России. 2 февраля страна отметила 80 лет победы в Сталинградской битве. И в этом же году исполнится 115 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Александра Воронина, который выжил в том сражении, а после окончания войны возглавил Управление КГБ СССР по Красноярскому краю.

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Историческая справка

Битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и охватывала несколько территорий – современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. В случае прорыва, нацисты получали бы доступ к Кавказской нефти и плацдарм для дальнейшего наступления на центральные районы СССР. Однако Красная армия не только заставила увязнуть противника в оборонительных боях, но и дала достойный отпор. Сталинградская битва – это коренной перелом во всей Второй мировой войне.

Она стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных в истории человечества по количеству суммарных безвозвратных потерь. Здесь погибли, пропали без вести 478 741 советских солдат и несколько десятков тысяч мирных жителей. А также около 500 тысяч фашистов и их союзников (итальянцев, румын, венгров хорватов). Значение Сталинградской битвы в политическом плане: Турция отказалась от вторжения в СССР весной 1943 года, Япония – от планируемого похода на Сибирь, а союзники стали искать возможности выхода из войны.

Горели небо и земля. Фото: архив Музея Сталинградской битвы

Первый шпион, второй шпион…

Город на Волге был одним из важнейших узлов военных коммуникаций, что делало его приоритетной целью для гитлеровского командования. Уже с осени 1941 года германская разведка пыталась забрасывать на территорию области шпионов, диверсантов и террористов.

Началом оборонительного сражения за Сталинград принято считать 17 июля 1942 года. Однако с врагом Александр Иванович (ему тогда было всего 34 года) встретился раньше, в первой половине июня 1941 года. Из Москвы было получено срочное сообщение о выезде в Сталинград под видом иностранного туриста военного атташе германского посольства. Чекисты сорвали шпиону всю его миссию.

В начале июля 1942 года в районе города Серафимовича сложилась тревожная обстановка. Советские войска сдерживали продвижение немецкой 6-й полевой и 4-й танковой армий, вынуждены были отступить к излучине Дона. Переправа была нарушена: мост взорван, отход войск дезорганизован.

Александр Иванович вылетел на место, чтобы выяснить обстановку. Связался с начальником местного райотдела УНКВД и выслушал его устный доклад, но вернуться в Сталинград не успел: начался артиллерийский обстрел. Воронина контузило взрывной волной, осколок ранил плечо. Едва пошел на поправку в госпитале, рвался назад, в строй. И уже через месяц писал Берии, что один из разыскиваемых им шпионов явился с повинной. Это был русский военнопленный, завербованный офицером германской разведки. Его с поддельными документами выбросили на парашюте в тыл красноармейцам.

За время обороны Сталинграда чекисты разоблачили более 200 вражеских лазутчиков. У одного из них обнаружили бактериологическое оружие – он должен был отравить в городе источники питьевой воды.

Город - наш! Фото: архив Музея Сталинградской битвы

«Волга горит!»

Абвер (германская военная разведка) стремился собрать сведения: где расположены воинские части, склады, боеприпасы и горючее. Днем и ночью враг совершал налеты на город.

Из воспоминаний А.И. Воронина: «Авиация подожгла нефтехранилище. Чудовищной силы взрыв потряс город. К небу взметнулся огромный столб пламени. Воздушной волной разрушило земляной вал. Нефть и бензин загорелись. Огромная лавина в несколько тысяч тонн хлынула в реку.

Волга горит! Эти слова с быстротой молнии облетели защитников города. От берега до берега перекинулся через реку огонь. Прекратилась эвакуация населения, приостановилась переброска подкреплений в город. По прямому проводу позвонил командующий Сталинградским фронтом А.И. Ерёменко:

– Пожар на реке нарушает наши планы. Нужно потушить огонь. Вы поняли меня, товарищ Воронин?

– Да, понял. Потушить надо, но как?

И чекисты нашли выход. С помощью моторных лодок стали разрезать на куски двигающееся море огня. Потом эти куски медленно сгорали. Всего восемьдесят минут понадобилось нашим сотрудникам, чтобы погасить Волгу…».

Дом Павлова. Фото: Василина Саенко

«Пустите меня в тыл врага»

Бои не прекращались ни на минуту – за каждый дом, каждый квартал. К чекистам обращались люди с просьбой направить их в тыл врага. Нине Лянгузовой было всего 18 лет, когда она сама пришла с просьбой дать ей боевое задание. Несколько раз она бесстрашно переходила линию фронта, добывая ценные сведения о противнике. При выполнении одного из заданий девушка получила тяжёлое ранение и потеряла правую руку. Отважно действовали в сложной обстановке Анна Детистова и Дора Павлова. Последняя тоже была ранена, но нашла в себе силы, чтобы помочь советским воинам захватить в плен немецкого солдата. Александр Воронин отметил: эти три патриотки помогли установить места расположения многих штабов, скоплений войск противника, аэродромов и огневых точек.

В сентябре-октябре 1942 года немецко-фашистские войска заняли некоторые городские районы. С первых же дней гитлеровцы установили жёсткий оккупационный режим. И приступили к разбою, грабежам и репрессиям. В октябре 1942 года на воротах немецкой комендатуры был повешен советский патриот Николай Сударев, объявленный партизаном. Вот как описал это Алексей Воронин: «Всем жителям, находившимся в комендатуре, было приказано повернуться к виселице и смотреть на казнь. На груди героя висела дощечка с надписью: «Николай Сударев – партизан, стрелял в немецких солдат».

Население оккупированной части города постоянно искало контакт с Красной Армией. Многое делали и наши разведчики. Чекисты имели повседневную связь с командованием фронта. Алексей Воронин упоминает такой эпизод: «В начале января 1943 года я был на докладе у командующего Донским фронтом К.К. Рокоссовского. Он сказал мне:

– Идет второй год войны, а мы еще не взяли в плен ни одного немецкого генерала. У нас имеются сведения, что все они вывезены уже в Германию.

Я доложил Рокоссовскому, что такая информация не соответствует действительности. Нашими органами точно установлено, что в центре города в подвале универмага находится большой армейский штаб с генералами. Второй штаб расположен в здании городской тюрьмы. Там тоже есть генералы.

Дальнейшие события показали, что наши данные оказались правильными».

Вечный огонь на Мамаевом кургане. Фото: Василина Саенко

«Пусть спит, скоро придут русские»

Началась заключительная фаза битвы на Волге. 2 февраля 1943 года части Советской Армии полностью ликвидировали Группировку гитлеровских войск в районе Сталинграда. В плен было взято 24 генерала, среди них – гитлеровский фельдмаршал Фридрих Паулюс.

«Перед тем, как капитулировать, командующий шестой немецкой армией Ф. Паулюс уничтожил все важные в стратегическом отношении документы, разобрал на части свое личное оружие, выпил последнюю бутылку французского коньяка и лег спать.

Когда он уже заснул, немецким штабом была получена из ставки верховного командования шифрованная телеграмма о присвоении ему почетного звания. Шифровальщик немедленно доложил о ней начальнику штаба генерал-лейтенанту Шмидту и попросил разбудить Паулюса, чтобы поздравить его. Шмидт ответил:

– Не будите, пожалуйста, командующего. Присвоенное ему звание теперь для него никакого значения не имеет. Пусть спит. Скоро придут русские».

Дело завершилось, а перед Ворониным и сотрудниками УНКВД области была поставлена новая задача. В течение года они разминировали пятьдесят девять полей и свыше ста тысяч минных полос, тянувшихся на десятки километров.

В 1944 году Александра Ивановича назначили начальником Управления госбезопасности по Львовской области. В Западной Украине бесчинствовала профашистская террористическая организация украинских националистов. Бандиты скрывались в лесах, терроризировали местное население, убивали коммунистов и работников Советской власти. Пять лет Воронин вел с ними активную борьбу. Одни были убиты в столкновениях, другие добровольно сложили оружие.

Стена памяти на Мамаевом кургане. Фото: Василина Саенко

После войны

С 1953 по 1958 год Алексей Иванович Воронин служил в Красноярске. Он внес значительный вклад в укрепление кадрового состава Управления КГБ специалистами с высшим образованием. Позже, находясь на пенсии, Александр Иванович написал и издал книгу военных мемуаров «Щит и меч Сталинграда».

Сегодня некогда полностью уничтоженный гитлеровцами, а ныне выстроенный заново Волгоград считается одним из красивейших городов нашей Родины. На его широких площадях и улицах воздвигнуто немало памятников, среди которых есть и монумент вечной славы сталинградским чекистам, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД, работникам милиции и военным контрразведчикам, павшим смертью храбрых у стен Города-Героя.