В Красноярске на выходных похолодает до -22 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на выходных не ожидается ни потепления, ни похолодания. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Так, в субботу днем будет около -12 градусов, облачно и с небольшим снегопадом. Ветра не будет вообще – полный штиль. Ночью похолодает до -19 градусов. Снегопад продолжится, но опять же без ветра.

В воскресенье днем потеплеет до -10 градусов. Погода останется облачной, но обойдется без осадков. Синоптики вновь обещают штиль. Ночью же резко похолодает, возможно понижение до -22 градусов.

Напомним, что 1 февраля в пресс-центре "КП-Красноярск" главный синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, каким в целом ожидается февраль.