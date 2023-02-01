Красноярцам пообещали умеренно холодный февраль Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярцам пообещал стабильный в погодном плане последний месяц зимы. Прогноз погоды в Красноярске на февраль 2023 года на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Красноярск» составил ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Какая погода в Красноярске была в январе 2023 года

Среднемесячная температура воздуха в Красноярске составила -13,7 градусов при норме -15,6 градусов. То есть, январь выдался довольно теплым, несмотря на продолжительное похолодание в середине месяца.

- По осадкам норма января считается 17 миллиметров, в Красноярске же выпало 42 миллиметра, то есть почти 2,5 месячных нормы. В прошлом году январь был теплее (-12,3 градуса), а вот в 2021 году намного холоднее (-20,5).

Какая погода в Красноярске будет в феврале 2023 года

В феврале в Красноярске температурный фон ожидается в пределах нормы, либо на 1 градуса выше. С 1 по 14 февраля температура будет держаться около нормы, затем пройдут небольшие морозы, к концу месяца холода отступят. Ожидается среднемесячная температура -12,3 градуса. По осадкам – около 15 мм, что в целом около нормы.

На ближайший период в Красноярске ожидается со 2 по 4 февраля – преимущественно без осадков. Ветер ожидается слабым. Ночные температуры будут колебаться в пределах -19-22 градусов, дневные от -9 о -12 градусов. 5 февраля возможен ночной снег, днем же будет сухо, усилится ветер, возможны порывы до 10 метров в секунду.

6 февраля небольшой снег ожидается в течение суток. В этот день и 7 февраля днем ожидается около -8-10 градусов, ночью – от -16 до -21 градуса.

Напомним, что с 13:00 часов 1 февраля до 19:00 часов 3 февраля в городе объявлен режим НМУ.