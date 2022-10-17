Где начинается дорога в космос…

18 августа 1964 года на космодроме «Байконур» был назначен запуск экспериментальной ракеты-носителя «Космос-3» с тремя макетами спутников на борту. После трагедии, случившейся здесь четырьмя годами ранее, когда при взрыве погибло более 90 человек, были приняты усиленные меры безопасности. После трех неудачных попыток запуска ракеты испытания оказались под угрозой. Но главный конструктор настоял, чтобы Москва дала последний шанс…

Об этих интересных историях рассказала в своем документальном фильме «Космос над Енисеем» красноярский режиссер Элина Астраханцева. В нем она собрала факты, с которых уже снят гриф секретности, но широкая публика о них пока не знает.

Секретный город

Сегодня мы знаем этот город как Железногорск, который находится в 50 километрах от Красноярска. В информационном пространстве он присутствует широко. Однако физически вся территория (вместе с пригородом площадь составляет более 456 квадратных километров) обнесена по периметру высокой стеной. Попасть внутрь можно только по пропускам через КПП. Все потому, что здесь находится несколько секретных предприятий оборонного сектора.

Город стали возводить с нуля в начале 50-х годов прошлого века для обслуживания Горно-химического комбината по производству оружейного плутония. Несколько десятилетий его не было ни на одной карте. В документах он значился «п/я 9», Соцгород, Атомград, «девятка», до 1994 года - Красноярск-26. И только после обрел современное название.

Очередной спутник везут из цеха "ИСС им. Решетнева" на космодром. Фото: Фото: ИСС им. Решетнева

В конце 50-х годов это место в центре Сибири присмотрел выдающийся советский конструктор Сергей Королев для восточного филиала своего Особого конструкторского бюро №1, которым он руководил. ОКБ занимался проектированием баллистической ракеты, за основу которых взяли вывезенные из поверженной Германии «Фау-2» (первая в мире баллистическая ракета дальнего действия).

Здесь же должна была быть и вторая площадка Красноярского машиностроительного завода – «Красмаша» (еще во время Великой отечественной войны на нем выпускалось артиллерийское оружие, а после он так и остался частью оборонного сектора). Забегая вперед, скажем, что «Красмаш» сегодня выпускает самое грозное оружие в мире – межконтинентальную ракету «Сармат».

Так вот, руководителем Восточного филиала ОКБ-1 Сергей Королев назначил своего заместителя, ведущего конструктора Михаила Решетнева. А тот, в свою очередь, начал приглашать к себе выдающихся выпускников из разных вузов страны.

Ракета-носитель "Космос", созданная Михаилом Решетневым и его командой Фото: Мария ЛЕНЦ

Мирный космос

Давайте отпустим тему оборонки. Расскажем, как производилась основная часть всего советского, а затем российского спутникового потенциала, который вращается сейчас вокруг Земли.

Заняться малыми космическими аппаратами Михаилу Решетневу и его команде подсказал другой выдающийся советский конструктор Михаил Янгель. Дело было так. В 1962 году Решетнев со своим заместителем Григорием Чернявским приехали в Днепропетровск в ОКБ к Янгелю. Хотели поговорить про баллистические ракеты, а тот им и предложил: обратите внимание на спутники, за ними будущее. Это же связь, навигация, наблюдение и для мирных целей, и для военных. Чтобы выводить их на орбиту Земли, понадобится ракетоноситель, его проект у Янгеля уже был, он передал его Решетневу. Чертежи потом пришлось совершенствовать, причем многие идеи стали уникальными.

Профильных учебников в то время еще не было. Средний возраст специалистов, которые работали над ракетой, от 23 до 27 лет. Конструировали в уме, чертежи делали на бумаге.

- Считали мы примитивными способами, - вспоминает Владимир Меркулов, специалист по прочности. – Калькуляторы были недосягаемым инструментом. В основном расчеты делали логарифмической линейкой. Но это еще ничего. Когда я работал в ЦАГИ (Центральный аэродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского – прим.ред.), там четверные интегралы высчитывали на обыкновенных конторских счетах. Считали виртуозно.

Космический аппарат для ГЛОНАСС перед отправкой на орбиту. Фото: ИСС им. Решетнева

С четвертой попытки

Первый советский ракетоноситель «Космос 3», собранный по проекту решетневцев, испытывали на космодроме Байконур. Стартовую площадку к пробному запуску строили целый год. Ракету везли из Атомграда по железной дороге в режиме строжайшей секретности. Вот как описываются эти события в фильме:

- 18 августа 1964 года. С 5 часов утра всех специалистов, кто не участвует в запуске, увозят из общежития в ближайший город (повышенные меры безопасности после неудачных испытаний и взрыва в октябре 1960 года, когда погибло более 90 человек – прим.ред.). Однако особо любопытные остались в степи, наблюдать за стартом на расстоянии. Специалисты сопровождали ракету до места старта пешком. В тот день она должна была доставить на орбиту три экспериментальных спутника серии «Стрела 1», снабженного радиопередатчиками. В командном пункте, надежно защищенном бетонными стенами, находились Михаил Решетнев и его заместитель Григорий Чернявский, с ними военные ракетчики. Здесь же представители ОКБ и заводов, участвовавших в создании ракеты. Три попытки запуска оказались неудачными, неполадки тут же устранялись, но сами испытания были под угрозой. Михаил Решетнев долго убеждал Москву разрешить им четвертую попытку, наконец получил согласие… И ракета наконец взлетела. Вскоре из космоса получили сигнал, что спутники достигли орбиты.

Можно представить, какие чувства испытывали причастные к этому люди, они ликовали. По факту это была путевка в жизнь для решетневского предприятия. Получив такую новость, жители Атомграда ликовали. Говорят, милицию города в тот день предупредили, чтобы не задерживала нетрезвых граждан, а аккуратно провожала их по домам.

Цех предприятия, где рождаются космические аппараты Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже в 1965 были запущены шесть ракет «Космос 3», которые вывели на орбиту 22 спутника. Сегодня предприятие называется «Информационные спутниковые системы им. М.Ф Решетнева». Специалистами компании за всю историю создано более 1270 космических аппаратов различного назначения, на основе которых было сформировано свыше 40 многоспутниковых систем и комплексов на всех орбитах. Они обеспечивают надежную связь, телевидение и навигации. В частности система ГЛОНАСС, без которой невозможно представить современность.

А в это время

Почти что космическая станция

В 1961 году академик Леонид Киренский, директор недавно созданного красноярского Института физики, рассказал академику Сергею Королеву, что в его институте работают двое молодых ученых – биолог Иосиф Гительзон и заведующий лаборатории биофизики Иван Терсков.

Эти двое дружили еще со времен своей учебы в Красноярском медуинституте. В институте физики изучали водоросли – хлореллу. И пришли к сенсационному открытию, что она выделает большой процент кислорода, к тому же на 50% состоит из белка и вообще имеет массу полезных свойств. И этот факт можно использовать для создания замкнутого цикла жизнеобеспечения человека. То есть на космической станции (кстати, персонажи повести братьев Стругацкий «Пусть на Амалтею» как раз на космической станции ели суп из хлореллы с галетами).

Автор фильма Элина Астраханская. Фото: предоставлено героем публикации

Такое открытие не могло не заинтересовать Королева, который уже готовился отправить первого человека в космос.

К сожалению, советский и российский биофизик Иосиф Гительзон ушел из жизни 25 сентября этого года. В фильм включено архивное интервью с академиком:

- Королев попросил рассказать, что у нас есть. Услышал, что наша система может уравновесить дыхание человека, Сергей Павлович спросил: «Сколько вам нужно денег? Миллиона хватит?» Это был 1961 год, доллар тогда стоил 65 копеек. На встрече присутствовал министр здравоохранения, который в то время ведал полетами человека в космос. От удивления он спросил: «Новыми?» Королев ответил: «Старых у меня нет» (в 1961 году прошла денежная реформа в пропорциях 10:1 – прим.ред.).

И вот благодаря Королеву в Институте физики начались эксперименты с системой «БИОС». Их суть – замкнутая система жизнеобеспечения человека. Первые два эксперимента были без участия человека, с хлореллой, пшеницей и овощами.

А вот «БИОС-3» стал уникальным. В подвале института сварили из стали высокого качества герметичную камеру, этакий ковчег или подобие космической станции. Перед учеными стояла задача прожить внутри 180 дней. 24 декабря 1972 года трое бионавтов вошли внутрь, двери за ними закрылись. Рядом всегда дежурили медики, выйти из ковчега можно было в любой момент, но этого не случилось. По итогу ученые сделали удивительные открытия: они смогли на 100 % обеспечить себя кислородом и водой и на 80% пищей. А урожайность пшеницы специально выведенного сорта составила до 300 ц/га.

Всего было 10 экспериментов с участием человека. Во время перестройки проект «БИОС – 3» был законсервирован и засекречен. Сегодня здесь проводятся лишь отдельные исследования.

От первого лица

Элина Астраханская уверена, это фильм нужно было снять еще лет 20 назад, ведь истории, которые в нем рассказаны, давно рассекречены. Фильм – благодарность молодым и талантливым специалистам за их невероятные космические проекты. Увы, сегодня большая часть людей, которым посвящен «Космос над Енисеем», окружена траурной рамкой.

- В фильме использованы уникальнейшие съемки, полученные из разных источников. Во время работы я дважды переболела ковидом, нас задерживала служба безопасности города Железногорска, часть отснятых кадров стерла служба безопасности «ИСС Решетнева». Мне дважды пришлось летать в Москву, чтобы провести съемки Григория Маркеловича Чернявского, в общем мы общались с ним 2,5 часа. Моему оператору без оснований запретили вход в «ИСС», пришлось срочно искать другого с разрешением на въезд в ЗАТО Железногорск – а таких почти нет. И множество других приключений и злоключений случилось со мной и моей съемочной группой. Половина фильма была сделана за мой собственный счет, потому что средства гранта кончились уже на половине работы. Ведь вместо 5-ти месяцев, я делала его 1,5 года.

Как режиссеру и соавтору сценария, мне пришлось перелопатить огромный пласт исторического материала. Главным были беседы с очевидцами. Нужно было погрузиться в то время, понять, почувствовать молодежь 50х-60х, ее мотивацию, скрытую пружину, давшую ей невероятную энергию. Мой фильм - благодарность этому поколению.

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