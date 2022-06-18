Заберите ваш GPS, у нас свой ГЛОНАСС имеется: спутники для него производят под Красноярском

Вот так выглядит спутник "Глонасс-К". Фото: ИСС им. Решетнева

Россию пригрозили отключить от навигационной системы GPS. Произойдет ли это на самом деле или угрозы так и останутся угрозами, сегодня нельзя сказать с уверенностью, поскольку за океаном семь пятниц на неделе. Допустим, если это произойдет, станет ли это проблемой для России? Какими вообще могут быть последствия от изоляции от Global Positioning System? И стоит ли вообще переживать?

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал по этому поводу «не напрягаться». По той простой причине, что у России давно есть собственная навигационная система – ГЛОНАСС. Не столь распиаренная, как американская, но ничуть ей не уступающая. Всем давно понятно, что предлагая свою навигационную систему странам, США имели в этом не только коммерческий умысел, но и стратегический. Подсадив на GPS ту или иную страну, они получили рычаг давления, чтобы диктовать свои условия. Но не в случае с Россией.

Отцы – конструкторы

Спутники для системы ГЛОНАСС производят в центре России, в 60 километрах от Красноярска. Попасть на территорию Железногорска непросто – город-то закрытый, поскольку здесь находится несколько предприятий оборонного сектора. Одно из них называется «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», входит в госкорпорацию «Роскосмос». И состоит в пуле лидеров отечественной космической отрасли.

Попасть в «ИСС» посторонним практически невозможно. Но журналистам иногда выпадает такая возможность, когда по случаю важного события приезжают, например, губернатор Красноярского края, полпред Президента или сам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Комсомольской правде» тоже повезло посмотреть своими глазами на то, что происходит внутри.

Вот так выглядит сборочный цех предприямия, где собираются спутники для ГЛОНАСС Фото: Мария ЛЕНЦ

В производственных цехах идеальная чистота и много света. Сотрудники ходят исключительно в светлой спецодежде, колпаках и бахилах. Слесари-сборщики здесь похожи на профессоров. О тонкостях своей работы не распространяются, оно и понятно. Но по интересующей нас теме поговорить согласились. Рассказали, что здесь производят космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. За 60 лет собрали более 1280 космических аппаратов, ввели в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. Две трети орбитальной группировки России сегодня – это спутники, разработанные и произведенные в АО «ИСС».

История предприятия начинается в 1959 году, изначально это был восточный филиал ОКБ-1 Сергея Королева. Его руководителем назначили ученика и соратника Сергея Королева – Михаила Решетнёва. Сначала занимались оборонкой - конструировали баллистические ракеты. А потом началась эпоха покорения космоса, предприятие вплотную занялось спутниками. Кстати, по некоторым направлениям сибирские конструкторы были впереди планеты всей. Многое их того, что они производили (и производят сейчас) находится под грифом секретности.

Российская альтернатива GPS была развернута в полном составе в 1995 году. К 2010 году система ГЛОНАСС второго поколения покрыла всю территорию России, а к 2011 году обеспечила глобальное покрытие.

Открытие нового корпуса ИСС в 2018 году. Фото: ИСС им. Решетнева

Что такое ГЛОНАСС

ГЛОНАСС так и расшифровывается: Глобальная навигационная спутниковая система. Она транслирует гражданские сигналы в любую точку земного шара, предоставляет навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений.

- Тактико-технические характеристики действующих глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS примерно одинаковы, - рассказывает Сергей РЕВНИВЫХ, заместитель генерального директора по Федеральной целевой программе «ГЛОНАСС» АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». – Однако главное преимущество системы ГЛОНАСС для российских потребителей в том, что она – как национальное достояние России – создана и развивается благодаря работе отечественных специалистов и эксплуатируется российскими уполномоченными организациями, и ее функционирование не зависит от политических и технических решений из-за рубежа.

Сравнительные характеристики двух систем приведем в таблице

Движение российских спутников по орбите не синхронизируется с суточным вращением Земли, отчего отечественная система более стабильна в работе и это облегчает контроль над ней. В отличие от наших американские спутники движутся синхронно Земле и, чтобы орбитальная группировка GPS не разваливалась, им нужна корректирующая поддержка. И еще одно отличие – в полярных зонах Земли (читайте: едва ли не четверть территории России) доступность GPS-навигации хуже, чем у ГЛОНАСС. Американцы стараются это компенсировать за счет увеличения количества спутников в своей орбитальной группировке.

Добавим, что большинство крупных и развитых стран давно предсказывали, чем однажды может обернуться монополия на GPS. Поэтому в мире сегодня существует несколько навигационных спутниковых систем, с ними можно посотрудничать при необходимости. Это глобальные китайская BeiDou и европейская Galileo, региональная японская QZSS, создаваемая индийская NavIC. Некоторые другие страны тоже думают о создании своих собственных навигационных спутниковых систем.

В настоящее время на орбите находятся 24 спутника для прссийской навигационной системы. Фото: ИСС им. Решетнева

ГЛОНАСС вокруг нас

И ГЛОНАСС, и GPS задумывались изначально в военных целях. Если помните, 60-70-е годы – разгар холодной войны, гонка вооружений, две крупнейших державы-антагониста придумывают все новое и новое оружие и способы слежения друг за другом. Но история знает немало примеров, когда придуманные оборонкой технологии перекочевывали в мирную жизнь. То же самое случилось и с навигационными системами. Сегодня без них никуда. В нашей стране все экстренные службы (МВД, МЧС, скорая помощь) с 2015 года переведены на ГЛОНАСС.

Сергей Ревнивых продолжает перечислять:

- Все современные навигационные чипы, встраиваемые в аппаратуру различного назначения, принимают сигналы всех глобальных навигационных спутниковых систем, включая ГЛОНАСС. Они применяются на морском и речном транспорте, на космических аппаратах, в сельхозтехнике, строительной технике, средствах связи, в беспилотных наземных и воздушных аппаратах, системах контроля перевозок, геодезии, разработке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, науке, в социальной сфере и так далее. Практические все смартфоны также оснащены навигационными чипами.

Причем в последние годы навигационные чипы с ГЛОНАСС ставятся на смартфоны и автомобильные навигаторы по умолчанию. На нем же работают «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты». Так что если GPS выпадет из нашей жизни, многие этого даже не заметят – автомобилисты не заблудятся на дорогах, а моряки – в океанах.

Спусник отправился в путь - сначала на космодром. Фото: ИСС им. Решетнева

Правда, что касается авиации, тут придется кое-что предпринять. Наш собеседник уточняет:

- Самолеты российских авиакомпаний гражданской авиации в основном производства зарубежных компаний Boeing и Airbus. Они оснащены навигационной аппаратурой GPS. Таких самолетов в российских авиакомпаниях насчитывается более 80 %. Часть авиационных судов российского производства оснащены приемниками, которые принимают сигналы ГЛОНАСС и GPS, но это оборудование не сертифицировано в международных авиационных организациях и является вспомогательным. Вопрос наличия навигационной сертифицированной аппаратуры отечественного производства, принимающей сигналы ГЛОНАСС для гражданской авиации, требует решения.

Можно ли отрезать Россию?

Так можно ли отрезать Россию от GPS или нет?

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже несколько раз повторил, что сделать это технически сложно, ведь орбитальную группировку невозможно отключить выборочно, на территории России. Хотя внести помехи в сигналы – да. Штаты уже делали это во время военных действий в Югославии, Ливии, Сирии, лишая своего противника координат GPS.

Но даже если это и произойдет, Россия уже несколько лет плотно сотрудничает с Китаем в области космической навигации. И сочетание двух систем – ГЛОНАСС и BeiDou, словами главы отрасли, «дает глобальную точность навигационного сигнала».

Что касается боевой ракетной техники, здесь без вариантов – используются исключительно отечественная система навигации.

В наземном резерве на «ИСС» хранятся два спутника «Глонасс-М» и «Глонасс-К», готовые при первой необходимости пополнить орбитальный флот. Плюс больше десятка аппаратов находятся на разных стадиях сборки. В этом году в интересах отечественной системы космической навигации планируется запуск нескольких спутников нового поколения – «Глонасс-К» и «Глонасс-К2», они почти готовы.

Самолеты давно принимают сигналы от обеих спутниковых навигационных систем Фото: Мария ЛЕНЦ

Импортозамещение

Вот тут мы подошли к важному вопросу: импортозамещению. На предприятии рассказали, что давно взяли курс на то, чтобы уходить от зарубежных поставщиков. Ищут ресурсы внутри страны, налаживают новые связи и производства. Уже заменили большинство позиций с импортных поставок на отечественные.

Использование российской микроэлектроники предусмотрено в новых спутниках системы ГЛОНАСС и в связных космических аппаратах, которым предстоит работать на высокой эллиптической и геостационарных орбитах. Те спутники, которые сейчас в процессе сборки, содержат гораздо меньше импортной электроники, чем те, что уже работают на орбите.

- Разработка и производство космических аппаратов – длительный и сложный процесс. На изготовление спутника уходит 3-4 года, в зависимости от сложности исполнения. На разработку нового проекта может уходить больше 10 лет. При этом элементная база меняется каждые 5-7 лет. Это означает, что к концу разработки проекта некоторые комплектующие заменяются на более современные. Следовательно, постоянный процесс замещения элементной базы присутствует в отрасли всегда. Существующие санкции лишь его усилили, - пояснили на предприятии.

Кто сказал, что без навигационной системы самолеты не смогут летать? Каждый борт отслеживает диспетчер с земли Фото: Мария ЛЕНЦ

Комментарии специалистов: а что думают об этом пилоты?

Олег Сергеевич БАШМАКОВ, пилот гражданской авиации, ныне – частный пилот:

- Могу сказать однозначно: ничего страшного не произойдет. Ну, отключат GPS – будет работать наш ГЛОНАСС. Из личного опыта могу сказать: летчик никогда не должен доверять одному прибору. Управление самолетом должно осуществляться комплексно. Любой инструктор в летной школе скажет. А кроме спутниковых навигаторов существуют другие надежные и проверенные способы вести самолет в контролируемом воздушном пространстве. Это двухсторонняя связь «экипаж – диспетчер» и радиолокационный контроль. Диспетчер всегда видит свой борт и ведет его от точки взлета до точки приземления. Если самолет чуть отклонится, диспетчер дает команду «возьмите поправку влево» или «возьмите поправку вправо». В мастерстве наших я уверен.

Приведу пример: магаданские диспетчера сегодня технически могут увидеть воздушное судно, которое выезжает на рулежную дорожку во Внуково или Домодедово. Случалось, что американские диспетчера, которые теряют в полете свои магистральные машины, по старой доброй традиции связываются с российскими диспетчерами (может, где-то когда-то пересекались или обучались – остались контакты) и просят: «Помоги, я потерял свой борт в районе Австралии, вот его позывной...». Наш диспетчер по радиолокации посмотрел, отвечает: «Вижу твою птичку, движется намеченным курсом». Так что отключение GPS для нас не катастрофа.