Красноярцев ждет теплая и солнечная неделя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидается довольно теплые конец января и начало февраля. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

В понедельник днем в Красноярске ожидается около -8 градусов, облачность и небольшой снегопад. Ожидается ветер с порывами до 12 метров в секунду. Ночью похолодает до -19 градусов.

В последний день января и первый день февраля будет преимущественно солнечно и без осадков. Дневная температура составит около -10 градусов, ночная – около -20-22 градусов. Ветра не ожидается вовсе.

В четверг, 2 февраля, дневная температура не изменится, все те же -10 градусов. Будет солнечно и безветренно. Осадков синоптики не ждут, как и ветра. Ночью столбик термометра остановится на -20 градусов.

В пятницу чуть потеплеет, днем до -9, но небо может затянуть облаками, хотя все равно – без осадков. Ветра все так же не будет.