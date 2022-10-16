В Красноярске 18-летняя девушка могла погибнуть на концерте певца Ramil’ от сердечной недостаточности

Фото: Соцсети Полины М.

18-летняяя студентка из Ачинска Полина М. могла скончаться на концерте Ramil’ 13 октября от сердечной недостаточности. О предполагаемой причине смерти сообщил сам певец в своем телеграм-канале.

- К сожалению, не смотря на то, что все оперативно предприняли усилия для оказания помощи, девушку не удалось спасти. Причина смерти стала сердечная недостаточность, - заявил исполнитель в соцсетях.

Официально о причинах гибели Полины пока не сообщается, «Комсомольска правда-Красноярск» направила запрос в МВД.

- Точная причина смерти пока не установлена, доследственная проверка еще продолжается, сообщили в пресс-службе полиции.

Отметим, что певец связывался с родителями девушки и решил помочь им. Вся прибыль с красноярского концерта, по словам артиста, будет передана семье погибшей студентки. Также Ramil’ посвятил Полине одну из своих песен – «Ангелом».

Напомним, что о гибели девушки стало известно 14 октября. Полине М. стало плохо еще до начала мероприятия. Молодой человек студентки вынес её на руках из клуба и передал врачам скорой, но спасти её не удалось. В сети начали появляться разные причины гибели – наркотики, надышалась дымом от концертного генератора, серьезная болезнь - но друзья и близкие Полины рассказали «КП-Красноярск», что девушка ничем не болела и никогда не употребляла наркотики.

Подробнее о том, что произошло в тот вечер во время концерта, можно прочесть по ссылке.

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Певец Ramil’ заявил, что передаст прибыль с красноярского концерта семье погибшей девушки из Ачинска

Певец Ramil’, во время чьего концерта в Красноярске 13 октября погибла 18-летняя студентка из Ачинска Полина М., заявил, что передаст всю прибыль её семье. Как сообщил исполнитель в своем телеграм-канале, он связался с матерью девушки и сообщил о своем намерении помочь им. (Подробнее)

«Парень выносил ее из клуба на руках»: друзья погибшей на концерте Ramil’ девушки рассказали подробности трагедии

Первым об этом сообщил сам певец в своем телеграм-канале, но почти сразу удалил, так как люди в комментариях начали обвинять погибшую – мол, наркоманка... Позднее возникла вторая версия: якобы девушка надышалась дыма из концертного генератора. (подробнее)