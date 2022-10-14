Фото: с личной страницы девушки в соцсетях

Трагедия произошла 13 октября в красноярском клубе «Mods». 18-летняя студентка из Ачинска Полина М. скончалась прямо перед концертом поп-исполнителя Ramil’.

Первым об этом сообщил сам певец в своем телеграм-канале, но почти сразу удалил, так как люди в комментариях начали обвинять погибшую – мол, наркоманка... Позднее возникла вторая версия: якобы девушка надышалась дыма из концертного генератора.

Фото: скришот видео с концерта Ramil'

Погибшей оказалась 18-летняя студентка из Ачинска по имени Полина, которая вместе со своим парнем приехала на концерт любимого исполнителя. Как «КП-Красноярск» рассказали очевидцы, девушке стало плохо еще до концерта, когда толком еще ничего не началось.

Подруга Полины рассказала, что все произошло очень быстро:

- Она выпила шот (алкогольный коктейль) и у нее давление поднялось. Сразу упала в обморок, ей стало плохо. Ее парень вынес на руках к скорой. Врачи начали откачивать, но не успели… сердце остановилось. Все буквально за две минуты произошло.

К версии о наркотиках все друзья девушки относятся скептически. Она никогда не употребляла ничего запрещенного, даже не курила сигареты. Это подтвердил ее молодой человек:

- Мы встречались 5 месяцев, поехали на концерт вместе... Она никогда не употребляла запрещенных веществ, да и алкоголь особо не любила, - сказал парень.

На здоровье девушка тоже не жаловалась. Одной из главных версий заключалась в проблемах с сердцем, но близкие Полины отвергают эту теорию:

- Она была полностью здорова, никогда ни на что не жаловалась. Никаких проблем ни с сердцем, ни с чем-то другим. Ну, может дело в том, что на концерте душно, много народа, но вряд ли. Еще никто ничего не знает.

Что касается дыма – версия тоже маловероятная. Очевидцы говорят, что Полина находилась прямо перед сценой, и дым из генератора шел прямо на нее. Но там находилось много людей, и никто даже кашлял. Смерть Полины же стала для ее близких настоящим шоком. Никто не может понять, как такое могло случить со здоровой девушкой, которая в жизни не притрагивалась ни к чем запрещенному:

- Так жалко, всего 18 лет, третий курс заканчивала, на юриста училась. Всегда на позитиве, со своими шутками, такая живая. Я вчера весь вечер проревела, и сегодня еще реву, - делится подруга Полины.

Фото: с личной страницы девушки в соцсетях

Ситуацию «КП-Красноярск» прокомментировал и сам Ramil’:

- Ни кто ничего еще не знает. Еще даже сутки не прошли. Мы сами ждём всю инфу… Давайте пока закроем эту тему. Как я что то узнаю, я скажу.

Тем временем красноярская полиция проводит проверку по факту смерти студентки, - мы следим за темой.

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