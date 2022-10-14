В Красноярске 18-летняя девушка скончалась после концерта в ночном клубе Фото: Мария ЛЕНЦ

13 октября в Красноярске 18-летняя девушка скончалась после посещения концерта в клубе. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Все произошло во время выступления исполнителя Ramil’ в баре-клубе «Mods». Девушке стало плохо, ее вывели на свежий воздух, где она потеряла сознание. Ее посадили в машину, по ей стало хуже. В итоге красноярке вызвали скорую, но по пути в больницу она скончалась.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства трагедии.