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Происшествия14 октября 2022 4:58

В Красноярске 18-летняя девушка скончалась после концерта в ночном клубе

Полицейские выясняют обстоятельства
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске 18-летняя девушка скончалась после концерта в ночном клубе

В Красноярске 18-летняя девушка скончалась после концерта в ночном клубе

Фото: Мария ЛЕНЦ

13 октября в Красноярске 18-летняя девушка скончалась после посещения концерта в клубе. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Все произошло во время выступления исполнителя Ramil’ в баре-клубе «Mods». Девушке стало плохо, ее вывели на свежий воздух, где она потеряла сознание. Ее посадили в машину, по ей стало хуже. В итоге красноярке вызвали скорую, но по пути в больницу она скончалась.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства трагедии.