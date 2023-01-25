Яндекс Такси предложил водителям-партнерам в Красноярске новый финансовый сервис

Самозанятым водителям-партнерам Яндекс Такси предложит дебетовую карту. Она виртуальная, платежной системы МИР. Выпускает и обслуживает ее — бесплатно — АО «Яндекс Банк» (лицензия ЦБ РФ № 302). Оформить продукт и впоследствии следить за поступлениями на счет можно в водительском приложении Яндекс Про.

Финансовый сервис создавался для водителей и при их непосредственном участии. Преимущество карты — возможность водителям получать выплаты за заказ моментально. Дополнительные сборы за это банк не берет, хотя другие финучреждения и сервисы могут взимать плату за подобную услугу. Деньги зачислят на счет через три минуты после окончания поездки.

Чтобы рассчитываться картой бесконтактно, можно скачать мобильное приложение для Android Mir Pay. В ближайшие недели появится возможность заказать и получить пластиковую карту в Красноярске, а также других городах по стране. Пока услуга доступна только в Москве и Санкт-Петербурге.

Водители получают кешбэк при оплате картой в некоторых категориях. Например, 5% начисляют за покупки на Яндекс Маркет и в заведениях быстрого питания. 10% — за топливо на АЗС, если оплачиваете заправку через приложения Яндекса, где есть такая функция.