Еще успеваем: на чем красноярцы могут сэкономить в январе

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Январь - традиционно самый безденежный месяц. После празднования Нового года денег практически не осталось, а расходы предстоят немалые. Например, придется больше платить за коммуналку - с 1 декабря в России, в том числе и в Красноярском крае, выросли тарифы на все коммунальные услуги. В Красноярске рост составил почти 12 %. Многим приходится тратиться на лекарства от простуды и гриппа - зимой заболеваемость растет. Поэтому уже в январе стоит задуматься об экономии.

Квартплата

Коммуналка дорожает стабильно и сдержать рост тарифов мы не можем. Но уменьшить сумму в квитанциях вполне по силам каждому. Замените лампы накаливания на энергосберегающие, экономно расходуйте воду. Так, 10-минутный душ расходует почти в 2 раза меньше воды, чем ванна. Экономия 70-80 литров за один раз. Внимательно изучите квитанцию и отключите услуги, которыми не пользуетесь. Это может быть домашний телефон или радиоточка, о которой вы даже не подозревали.

Покупки

Пользуйтесь акциями и скидками, которые можно встретить повсюду. Не забывайте использовать бонусы и баллы, которые вам могли начислить за прошлые покупки. Например, в ноябре и декабре прошлого года держатели карт «Мир», участвующие в акции «Меняйте Приветы на кешбэк и скидки», выполняли задания из простых обычных трат- совершить покупку в детском магазине или сходить в ресторан и получали за это бонусные баллы-Приветы. Поэтому участники программы лояльности национальной платежной системы могли накопить Приветы автоматически.. Для них накопленные баллы могут стать приятным сюрпризом – обязательно проверьте свой баланс в мобильном приложении «Привет, Мир!» или на сайте программы лояльности платежной системы.

В январе эти баллы нужно обменивать на призы - кешбэк на определенные категории покупок или скидочные промокоды, задания выполнять уже нельзя. Например, воспользоваться скидкой 10% на заказы от 700 рублей в «Самокате», получить кешбек 5% на кафе и рестораны, скидку 10% на сайте и в приложении «Золотое яблоко». Баллы также можно обменять на подписки онлайн-кинотеатров. Успеть потратить баллы нужно до 31 января 2023 года, иначе они сгорят.

Досуг

Чтобы проводить свободное время весело и разнообразно, не обязательно отдавать половину своей зарплаты. В Красноярск проводится много бесплатных мероприятий - лекции, мастер-классы, выставки, интерактивные игры. Узнать о них можно в афише городских мероприятий. Сэкономить можно и на платном досуге, если отслеживать на специальных сайтах в Интернете можно появление скидочных купонов на киносеансы, театральные представления и даже концерты знаменитостей.