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Происшествия25 января 2023 10:42

В Туве на трассе в кювет съехали два автобуса со 128 детьми

Следователи начали проверку
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Туве на трассе в кювет съехали два автобуса со 128 детьми. Фото: rtyva.ru

В Туве на трассе в кювет съехали два автобуса со 128 детьми. Фото: rtyva.ru

25 января в Туве произошло ДТП с двумя автобусами, которые перевозили 128 детей. В республиканском СК «КП-Красноярск» сообщили о начатой проверке.

Как сообщают в правительстве республики, три автобуса ехали из столицы Тувы Кызыла в санаторий «Шира». Их сопровождали шесть машин ГИБДД. В автомобилях находилось в общей сложности 142 человек: 128 детей, 6 сопровождающих и шесть водителей (по два на автобус).

При выезде из города два автобуса слетели в кювет. К месту приехали медики, но, к счастью, никто не пострадал. Всех пассажиров пересадили в другие автобусы и отправили к пункту назначения.

Однако следователи все равно начали проверку. Причина аварии пока неизвестна. Обстоятельства аварии выясняются.

ДТППроисшествия: ДТП