В Сибири открылся «Губернский клуб любителей домашних животных»

Губернский клуб посвящен 200-летию Енисейской губернии, поэтому первым клубным городом стала первая столица губернии, Енисейск. Фото: Мария ЛЕНЦ

Праздничные встречи в честь открытия «Губернского клуба любителей домашних животных» в этом году состоятся в восьми городах Красноярского края и Хакасии.

Для партнера проекта, «Губернских аптек», направление «Ветеринария» относительно новое, но не случайное.

- Мы используем разные форматы работы с жителями нашего региона. Посещение аптеки сегодня - это не обязательно покупка лекарств. К нам приходят и те, кто ведет здоровый образ жизни, и для них есть большой ассортимент товаров. К нам приходят владельцы домашних питомцев и находят все для их здоровья, воспитания и комфорта. И новый для нас «Губернский клуб любителей животных» помогает решать приоритетные задачи нашей компании - быть открытыми, быть рядом и стараться помочь, - говорит Алена Попова, генеральный директор акционерного общества «Губернские аптеки».

Клуб посвящен 200-летию Енисейской губернии, поэтому первым клубным городом стала первая столица губернии, Енисейск, а затем и его молодой сосед – Лесосибирск.

Первые открытия

Оказывается, Енисейск всегда славился собаками экзотических пород.

Победители фотоконкурса «Усы, лапы и хвост» Алина и Чавес получили классные призы от «Губернских аптек» и партнеров Фото: Мария ЛЕНЦ

Об этом рассказала заместитель директора по развитию Енисейского историко-архитектурного музея-заповедника им. А.И. Кытманова Катерина Ковригина:

- У нас в музее огромные фотоархивы, мы всегда рассматривали их с точки зрения того, что это за люди, какое отношение они имеют к Енисейску. И на животных не обращали особого внимания. А когда стали подбирать фото для вашего фотоконкурса «Усы, лапы и хвост», оказалось, в Енисейске всегда было много собак экзотических пород, необычных для наших северных краев. Чаще всего это сеттеры и пудели. Очень рада видеть, что сегодня здесь много ребятишек с разными животными.

Юные енисейцы пришли на открытие Клуба с любимыми питомцами – не только собаками и кошками, но и с ежиками, хомяками и вот такими очаровательными крысами! Фото: Мария ЛЕНЦ

Данил, например, принес своего хомяка Чипа, а Максим – белого ежика Сашу. Мальчишки признаются, что их питомцы не умеют делать ничего особенного:

- Мы просто хотим, чтобы на них посмотрели.

Самоед Леон, можно сказать, до праздника так и не дошел. Его, несмотря на внушительные размеры, принесли на руках.

- Давай знакомиться! У меня костюм из Иваново! Фото: Мария ЛЕНЦ

- Он боится собак и громкой музыки, - объяснили хозяева. – И хотя это ездовая порода, никто на нем не ездит, наоборот, мы его на руках носим, это наш любимчик.

Мопсы Булочка и Марго пришли на праздник показать себя в своих лучших нарядах.

- Вообще-то они очень домашние, не любят прогулки, поэтому мы их возим на колясочке, - рассказали их владельцы.

Енисейцы носят любимчиков на руках! Фото: Мария ЛЕНЦ

История о том, что енисейцы всегда любили домашних питомцев, продолжается. И это фиксируется с помощью фото, видео и рисунков.

- Мы придумали проект «Странички из жизни домашних животных», который создаем здесь и сейчас, - говорит заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦБС» Енисейска Наталья Максимова. – Сегодня гости праздника увидели рисунки детей Енисейска, мы дополним их детскими сказками и рассказами и соберем в книгу, которая будет «издана» в единственном экземпляре в нашей библиотеке и ее смогут смотреть все, кто к нам придет.

- Правда, красавчик?! Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше фотографий в галерее: «Губернский клуб любителей домашних животных» открылся в Енисейске.

Таланты и поклонники

В Лесосибирске первой на праздник пришла Рада, алабай. Внушительные размеры, серьезная порода насторожили. Но через минуту ее уже гладили, едва дотягиваясь, даже малыши. Рада стала рекордсменкой по размерам нашего клуба.

За безопасность отвечала служебная овчарка Магнум. Он специалист по поиску взрывных устройств и показал свои навыки. Работа у служебных собак серьезная и требует тишины. А когда вокруг куча собак и даже кошек, разве можно сосредоточиться? Не сразу, но Магнум все же сумел собраться и выполнил свою задачу.

- Магнум очень дружелюбный к людям, но на собак и кошек реакция непредсказуемая. Я видел, что он почти сразу нашел учебное взрывное устройство под крылом автомобиля, но собака должна это показать. Лечь или сесть, - пояснил полицейский-кинолог патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Лесосибирску Виктор Крец. – Магнум и я учились в Уфе в специальной школе, он живет со мной в доме, мы всегда вместе. Работаем на весь Енисейский район, проверяем школы перед 1 сентября, места массовых мероприятий. К счастью, тревоги у нас только учебные.

За безопасность на празднике отвечали пес Магнум и полицейский-кинолог патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Лесосибирску Виктор Крец. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ответственными за настроение на празднике стали воспитанники кинологического клуба «Антей» лабрадор Дженни, алабай Рада, китайская хохлатая Таффи и пудель Лиса – фотографии с ними теперь есть у многих лесосибирцев!

Хозяйка – о Дженни: - Я просто влюбилась в этот шоколадный нос! Фото: Мария ЛЕНЦ

Таффи и Лиса устроили настоящее представление: катали друг друга на коляске и скейтборде, выполняли разные команды, танцевали.

В любом деле главное – команда! Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель кинологического клуба «Антей» кинолог-инструктор Марина Рослякова, у которой 13 питомцев разных пород, рассказала, что научить правильному поведению и командам можно любую собаку.

- Мне иногда кажется, что она умнее меня, - признается хозяйка пуделя Лисы.

– Ей нравится учиться, некоторые команды она запоминает за два дня, - делится опытом 14-летняя хозяйка Таффи.

Лиса и Таффи: - Эх, жаль в нашем Лесосибирске нет цирка! Хотя мы и так звезды! Фото: Мария ЛЕНЦ

Пришел на открытие «Губернского клуба любителей домашних животных» и знаменитый в городе шпиц Тихон, настоящий артист!

- Поскольку наша библиотека носит имя Чехова, то Тихон выступает и в роли Каштанки, и в «Даме с собачкой», - рассказала заведующая Центральной детской библиотекой Лесосибирска Елена Турат.

А еще гости праздника узнали несколько счастливых историй.

Татьяна Насонова, заведующая ветеринарной аптекой АО «Губернские аптеки» в Лесосибирске: - За вкусностями, здоровьем и нарядами осенне-зимнего сезона ждем всех к нам! Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы купили дом, нужны охранники, и мы пошли в приют и взяли двух щенков, - рассказывают их хозяева. – Один, метис таксы, будет звоночек, а второй, метис кавказца, как подрастет, придет разбираться с незваными гостями.

- У вашего кавказца не очень удобное для произношения имя, Вениамин.

- Мы его зовем Веня, а когда проказничает, то строго - Вениамин. Пока, к сожалению, чаще Вениамин.

Алабай Рада: - Кто на свете всех белее, всех спокойней и умнее… Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы взяли кошку из приюта, ее выкинули, у нее была покалечена лапка, мы ее лечили. Я рада, что мы ее забрали, она живет у нас уже четыре месяца, и теперь у нее все хорошо, - поделилась грустной историей со счастливым финалом 13-летняя Карина.

Домашний питомец – это всегда большая ответственность. Об этом нам рассказала 11-летняя хозяйка черного кота, которого вырастила из маленького котенка:

- Мама сказала, что если я буду хорошо ухаживать за котом три года, то она разрешит мне завести собаку.

«Песики» – подарки получили все! Фото: Мария ЛЕНЦ

Мамы, разрешите своим детям завести питомца! Это всегда доброта и ответственность, которые к вам вернутся через много лет.

Больше фотографий в галерее: «Губернский клуб любителей домашних животных» открылся в Лесосибирске.

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