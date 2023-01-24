Субсидируемые рейсы из Красноярска в 2023 году: куда можно дешево улететь, список городов, авиакомпании

Фото: Мария ЛЕНЦ

Росавиация в декабре утвердила список субсидируемых рейсов из Красноярска в 2023 году. Публикуем, куда можно дешево улететь, список городов и авиакомпаний, осуществляющих такие перелеты в города России.

Список субсидируемых рейсов из Красноярска в 2023 году

КрасАвиа:

- Кызыл;

- Ленск;

- Нижнеангарск;

- Новокузнецк;

- Полярный;

- Омск;

- Таксимо;

- Томск;

- Чара;

- Талакан.

Аэрофлот:

- Тюмень;

- Чита.

Авиакомпания ИрАэро будет летать в Нерюнгри, ЮВТ Аэро – в Тобольск, Азимут – в Уфу, RedWings – в Челябинск.

В Красноярск также можно прилететь по субсидиям. Такие перелеты осуществляются из Барнаула, Горно-Алтайска и Кемерова авиакомпанией «КрасАвиа».

Перелеты в эти точки на карте России софинансируются из региональных бюджетов. В общей сложности на субсидируемые рейсы в России выделено 9 миллиардов рублей.