Субсидируемые рейсы из Красноярска в 2023 году: куда можно дешево улететь, список городов, авиакомпании

Фото: Мария ЛЕНЦ
Росавиация в декабре утвердила список субсидируемых рейсов из Красноярска в 2023 году. Публикуем, куда можно дешево улететь, список городов и авиакомпаний, осуществляющих такие перелеты в города России.
Список субсидируемых рейсов из Красноярска в 2023 году
КрасАвиа:
- Кызыл;
- Ленск;
- Нижнеангарск;
- Новокузнецк;
- Полярный;
- Омск;
- Таксимо;
- Томск;
- Чара;
- Талакан.
Аэрофлот:
- Тюмень;
- Чита.
Авиакомпания ИрАэро будет летать в Нерюнгри, ЮВТ Аэро – в Тобольск, Азимут – в Уфу, RedWings – в Челябинск.
В Красноярск также можно прилететь по субсидиям. Такие перелеты осуществляются из Барнаула, Горно-Алтайска и Кемерова авиакомпанией «КрасАвиа».
Перелеты в эти точки на карте России софинансируются из региональных бюджетов. В общей сложности на субсидируемые рейсы в России выделено 9 миллиардов рублей.