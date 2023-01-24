Расписание ЕГЭ в Красноярском крае в 2023 году: сколько предметов можно сдать выпускникам, когда нужно определиться с экзаменами Фото: Мария ЛЕНЦ

У выпускников осталась неделя, в течение которой нужно определиться с экзаменами, которые предстоит сдать. Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ в Красноярском крае в 2023 году.

Сколько предметов можно сдать выпускникам на ЕГЭ в Красноярском крае 2023

Обязательными экзаменами традиционно остаются русский язык и математика (базовая или профильная). Остальные предметы – на выбор, их можно выбрать сколько угодно. Даже если выпускник не придет на экзамен по выбору, это не будет считаться нарушением.

Как будет проходить ЕГЭ в Красноярском крае в 2023 году

Экзамены буду проходить в три этапа. С официальным расписанием можно ознакомиться по ссылке:

- досрочный – с 20 марта по 19 апреля;

- основной – с 26 мая по 1 июля;

- дополнительный – с 6 по 19 сентября.

Выпускники прошлых лет могут сдать Единый государственный экзамен в досрочный или дополнительный период. Кроме того, они могут выбрать для сдачи только математику профильного уровня.

Нынешние одиннадцатиклассники могут сдать экзамены в досрочный или основной периоды.

Как подать заявление на сдачу экзамена ЕГЭ в Красноярском крае 2023

Выпускники текущего года подают заявку в своей школе до 1 февраля 2023 года. Остальные - в управлении образования по месту жительства. С собой необходимо взять паспорт. Студенты техникумов и колледжей при подаче заявления должны предоставить справку об освоении программ среднего образования или завершении освоения образовательных программ.

Участники экзамена с ограниченными возможностями в своей заявке могут указать необходимость особых условий при сдаче ЕГЭ. В этот список входят: отдельная аудитория, перерывы на прием лекарств, еды и так далее.

В министерстве образования Красноярского края добавляют, что в 2023 году ЕГЭ будут сдавать около 14 тысяч одиннадцатиклассников. В минувшем году самыми популярными экзаменами у красноярских выпускников стали обществознание, биология, информатика и ИКТ.