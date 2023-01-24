Расписание ЕГЭ в Красноярском крае в 2023 году: сколько предметов можно сдать выпускникам, когда нужно определиться с экзаменами
Фото: Мария ЛЕНЦ
У выпускников осталась неделя, в течение которой нужно определиться с экзаменами, которые предстоит сдать. Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ в Красноярском крае в 2023 году.
Обязательными экзаменами традиционно остаются русский язык и математика (базовая или профильная). Остальные предметы – на выбор, их можно выбрать сколько угодно. Даже если выпускник не придет на экзамен по выбору, это не будет считаться нарушением.
Экзамены буду проходить в три этапа. С официальным расписанием можно ознакомиться по ссылке:
- досрочный – с 20 марта по 19 апреля;
- основной – с 26 мая по 1 июля;
- дополнительный – с 6 по 19 сентября.
Выпускники прошлых лет могут сдать Единый государственный экзамен в досрочный или дополнительный период. Кроме того, они могут выбрать для сдачи только математику профильного уровня.
Нынешние одиннадцатиклассники могут сдать экзамены в досрочный или основной периоды.
Выпускники текущего года подают заявку в своей школе до 1 февраля 2023 года. Остальные - в управлении образования по месту жительства. С собой необходимо взять паспорт. Студенты техникумов и колледжей при подаче заявления должны предоставить справку об освоении программ среднего образования или завершении освоения образовательных программ.
Участники экзамена с ограниченными возможностями в своей заявке могут указать необходимость особых условий при сдаче ЕГЭ. В этот список входят: отдельная аудитория, перерывы на прием лекарств, еды и так далее.
В министерстве образования Красноярского края добавляют, что в 2023 году ЕГЭ будут сдавать около 14 тысяч одиннадцатиклассников. В минувшем году самыми популярными экзаменами у красноярских выпускников стали обществознание, биология, информатика и ИКТ.