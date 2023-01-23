Двое красноярцев переночевали в сугробе на Столбах в 42-градусный мороз

Александр и Иван после ночевки в сугробе. Фото: vk.com/zhagorin88

Самую холодную ночь года в Красноярске с 21 на 22 января двое экстремалов Александр Жагорин и Иван Галеев провели в сугробе в нацпарке «Красноярские Столбы». Они выложили видео своего приключения в соцсети.

В ту ночь температура в Красноярске понижалась до 42-градусов. Но Александр и Ивана это не отпугнуло. Они поднялись на Столбы заранее – днем, взялись за лопаты и сразу же начали копать апартаменты под ночевку.

К вечеру ребята справились и начали обустраиваться в самодельной комнате. Отапливали помещение парафиновыми свечами, сделали комнаты и даже места, где можно посидеть или полежать с относительным комфортом.

Экстремалам даже удалось справиться с температурой. Хотя парни в целом подготовились хорошо – чтоб подогреть еду взяли газ, сами оделись в термокуртки и взяли спальные мешки – много спальных мешков:

- Почти уже 0 по ощущениям. Даже без перчаток нормально можно лежать. Еле упаковался в три спальника свои, - говорит Александр.

Ночь прошла нормально. Уже на следующий день Александр отвечал на посты своих друзей. Свои впечатления от ночевки в сугробе он описал так:

- Основное неудобство, что тесно и когда нагревается воздух внутри - становится сыро. Но было вполне тепло.

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