В Туве спасатели разыскали заблудившихся в мороз сборщиков орехов. Фото: МЧС

В Туве успешно завершилась спасательная операция по поиску и эвакуации людей, которые отправились в лес за шашками (и это несмотря на сильные морозы). Случилось все в Тандинском районе, 19 января мужчина и две женщины вышли в местечко под названием Кызыл-Арыг. Судя по всему, планировали вернуться домой к вечеру, но что-то пошло не так. Тревогу забили родственники, когда шишкари не вернулись к назначенному часу, вызвали спасателей и сами направились на поиски.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск от представителей ГУ МЧС России по Республике Тыва, на место выезжали бойцы пожарной охраны и спасатели тувинского ПСО. Спасательная операция завершилась успешно – все трое сборщиков дикоросов найдены, причем первыми их обнаружил родственник. Всех из тайги вывезли на снегоходах. В машине напоили горячим чаем. Медицинская помощь никому не потребовалась, все живы и здоровы.

А в МЧС подчеркнули: правильным решением при выходе в тайгу было предупредить своих родственников. Благодаря их своевременной реакции, поиски начались быстро и дали положительный результат. Добавим, что судя по видео, решение пойти в лес за шишками было довольно легкомысленным: в морозы оделись в легкие куртки.